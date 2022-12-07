15 декабря желающих работать в сфере наземного городского электротранспорта ждут на собеседовании в Московском районе

15 декабря, в четверг, с 14:00 до 16:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Московского района. Заинтересованные соискатели будут направлены в ближайшие к месту жительства парки для прохождения обучения и трудоустройства. Представители петербургского Горэлектротранса представят весь объем открытых вакансий, поэтому мероприятие будет интересно для жителей всех районов Санкт-Петербурга.

На предприятии ждут специалистов различных направлений. Среди рабочих профессий особенно востребованы слесари-электрики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, слесари-ремонтники, мастера – такие вакансии открыты, в том числе, в Трамвайном парке № 1 (Московский пр., д. 83), который обеспечивает перевозки в Московском районе.

Также Горэлектротранс приглашает сотрудников на инженерные должности, такие как инженер по охране окружающей среды, мастер производственного обучения, юрисконсульт, специалист по кадрам, экономист и другие.

Для желающих освоить новую профессию открыты двери Учебно-курсового комбината Горэлектротранса (УКК). Корпоративный учебный центр специализируется на подготовке кадров для наземного электрического транспорта, флагманскими направлениями подготовки являются водители трамвая и троллейбуса. Обучение проходит за счет предприятия, длится полгода, ученикам выплачивается стипендия. При успешной сдаче выпускного экзамена гарантируется трудоустройство в ближайшие к месту жительства парки. УКК славится своей передовой учебной базой – практические занятия проходят на тренажерах с эффектом виртуальной реальности, полностью воссоздающих кабины трамвая и троллейбуса.

В настоящее время на предприятии открыто более 100 вакансий. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 15 декабря (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)