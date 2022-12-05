Горэлектротранс и ЦМЖТ договорились о совместной профориентационной работе

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор ФГУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации» Владимир Мителенко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил многолетнее партнерство и определил вектор будущей совместной работы, в которой значительное место будет уделено профориентации юных транспортников. Взаимодействие с ЦМЖТ станет ещё одним направлением профориентационной работы Горэлектротранса, которая недавно охватила ещё одну городскую площадку: во Дворце творчества юных заработал кружок моделирования трамваев и троллейбусов. Кроме того, в профориентационную систему ГЭТ традиционно входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, ДОЛ «Зарница» и Экспозиционно-выставочный комплекс на Васильевском.

В 2022 году Горэлектротранс начал реализацию программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающую комплексное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. В продолжение этой работы Горэлектротранс на ПМЭФ-2022 представил концепцию развития Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта, предполагающую объединение трёх старинных депо в единый центр по изучению прошлого, настоящего и будущего электротранспорта с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажерами и концертным залом-трансформером.

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ занимает особую нишу в профориентационной деятельности предприятия как первоначальный уровень вовлечения в профессиональную среду транспортной отрасли. Он входит в единую профориентационную экосистему Горэлектротранса, нацеленную на знакомство детей с миром транспорта совсем с юных лет, развитие интереса к транспортным профессиям, помощь с выбором будущего трудового пути.

«Вы присутствуете при достаточно своеобразном процессе, потому что мы подписывали договор со своим «старшим братом». Обычно в жизни это не принято: отношения между братьями формируются на основе человеческих ценностей, но мы решили это закрепить ещё и на бумаге. Музейная площадка – это не просто выставка, не просто представление экспонатов для посетителей. Это, конечно, в первую очередь образовательный центр: и с точки зрения истории, которая очень насыщенная и на железной дороге, и в трамвайном движении; и с точки зрения сохранения тех технологий, которые есть у железнодорожников и у нас; и с точки зрения привлечения внимания молодёжи к транспортному процессу. Может быть, за счёт того, что трамвай или паровоз, локомотив, интересны визуально - они своеобразны, милы, в какой-то мере романтичны – вот через это первичное очарование тоже можно привлекать молодых людей к транспорту, впоследствии формировать интерес уже профессиональный. И эта деятельность, безусловно, абсолютно сходная, что у железной дороги, что у Горэлектротранса», – прокомментировал логику подписания соглашения директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Старейший научно-технический музей страны ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации» обладает многогранным опытом в организации и проведении просветительских, образовательных и профориентационных проектов, становится драйвером городских конкурсов и олимпиад, привлекающих в транспортные профессии школьников и студентов. Создаваясь в начале XIX века как особая зала для учебных целей при Институте корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге, ЦМЖТ уже 210 лет на высоком уровне транслирует знания исторического развития железнодорожной отрасли России.

«Горэлектротранс всегда был нашим партнёром в области именно профориентации, в области подготовки кадров. Наши пути-дороги всегда переплетались через железнодорожную рельсовую колею, потому что и трамваи, и российские железные дороги осуществляли движение по одним и тем же рельсам, по одной и той же колее. Поэтому многие специалисты, работающие в Горэлектротрансе, заканчивали наши высшие учебные заведения – ЛИИЖТ (сейчас ПГУПС), наши техникумы, и мы всегда все находимся в связке, мы всегда рядом. <…> В 2023 году нашему музею исполняется 210 лет, за эти годы мы накопили интереснейшую коллекцию и многогранный опыт, которым с удовольствием поделимся», – отметил директор ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации» Владимир Мителенко.

Совместные направления работы нашли отражение в соглашении о сотрудничестве. Оно фиксирует договоренности в сфере профориентации, создании условий для привлечения талантливой молодежи в инженерную и проектную деятельность по совместным направлениям, научно-исследовательской и научно-просветительской деятельности. Подписанию соглашения предшествовала совместная работа на отраслевых мероприятиях: II научно-практической конференции «Популяризация технического наследия в музее» (организованной петербургским Горэлектотрансом на площадке ЭВК) и конференции МАП ГЭТ к 115-летию трамвая.