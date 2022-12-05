Водитель туристического трамвая Сергей Старцев проводит кружок по моделированию

В профориентационную экосистему Горэлектротранса, включающую Учебно-курсовой комбинат, ДОЛ «Зарница» и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, включено ещё одно направление. В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных организован кружок по моделированию трамваев и троллейбусов. Его для ребят два раза в неделю ведёт опытный моделист, водитель туристического трамвая и автор рубрики «Путешествие по трамвайной России» в корпоративной газете «Петербургские магистрали» Сергей Старцев.

Программа «Основы моделирования трамваев и троллейбусов» в отделе техники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных стартовала по инициативе Горэлектротранса. Группы начали занятия с сентября, к кружку ещё можно присоединиться.

Отличительной особенностью программы является создание моделей подвижного состава, инфраструктуры и сооружений, которые хорошо сочетаются между собой и помогают учащемуся сопоставлять теоретическую и практическую инженерную деятельность. Сам Сергей Старцев, который на кружке делится своим профессиональным опытом водителя трамвая и мастерством моделиста, своей основной задачей в качестве преподавателя считает подготовку инженеров для отрасли электротранспорта.

«Я надеюсь, что смогу помочь учащимся с выбором технического вуза, в котором им будет интересно учиться, а позже и с интересом работать по специальности. В 90-е годы подготовка специалистов такой узкой области как инженеры городского электротранспорта практически прекратилась, в связи с этим сейчас ощущается огромный дефицит грамотных специалистов в этой области. Я думаю, организация такого кружка поможет заинтересованным людям прийти в эту сферу деятельности и восполнить нехватку специалистов», - рассказывает преподаватель кружка, вагоновожатый Сергей Старцев.

В настоящее время моделирование в рамках программы осваивают две группы детей, они сделали уже около десяти моделей трамваев, в основном это модели вагона ЛМ-68М («Машка»).

«Мне всегда была очень интересна тематика трамваев и остального электрического транспорта. Также очень интересно моделировать и в принципе что-то создавать своими руками», - рассказал один из участников кружка, 14-летний Василий Бельский.

К кружку по моделированию ещё можно присоединиться. Занятия проходят по вторникам и четвергам, с 16:30 до 18:10 и с 18:20 до 20:00, в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Срок обучения составляет 1 год. Записаться можно с помощью электронного навигатора дополнительного образования, введя в его поиске название программы: «Основы моделирования трамваев и троллейбусов». Для записи необходимо быть авторизованным на Госуслугах.