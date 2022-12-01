Молодёжь Горэлектротранса победила на конкурсе видеороликов о профессиях

02 декабря 2022

На Форуме работающей молодёжи «Верный ориентир» работники петербургского Горэлектротранса заняли первые места в обеих номинациях, на которые были поданы заявки от предприятия. Транспортники участвовали в номинациях «Командная работа» и «Новичок в профессии». Торжественная церемония награждения победителей состоялась накануне вечером в «Экспофоруме». Конкурс проводится Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» уже в пятый раз, молодые транспортники побеждали в нём неоднократно. Видеоролики ГЭТ были отмечены членами жюри в 2019, в 2020 и в 2021 годах.

 

В этом году молодёжь Горэлектротранса представила на конкурс видеоролики в двух номинациях. В номинации «Командная работа» участвовали бригадиры Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог» Александр Савельев и Станислав Букреев, а также слесари по ремонту подвижного состава АВС Валерий Дондуков, Евгений Васильев и Артём Прохоров.

 

С сентября этого года Аварийно-восстановительная служба ГЭТ официально называется «Носорог»: к символу АВС отсылает «клык» гидроподъёмника, с помощью которого работники службы поднимают многотонные вагоны. Поэтому конкурсанты использовали в своём ролике образ африканского гиганта, с которым за вес и размеры сравнивают трамвай. Ролик показывает, что качество и оперативность работы «трамвайной скорой помощи» зависит от слаженности бригады и чёткости действий, а также, что работа эта не лишена романтики и героического ореола.

 

 

В номинации «Новичок в профессии» была представлена работа ведущего инженера отдела бортового оборудования Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций Николая Анапова. По словам Николая, работа в офисе на первый взгляд может показаться скучной, однако именно здесь запускаются механизмы, необходимые для стабильной работы городского электротранспорта.

 

«Когда я оказываюсь на приёмке нового подвижного состава, я чувствую себя самым деловым и самым важным человеком в городе. В среднем в трамвае 10 валидаторов.  Прежде чем пустить новый трамвай на свой первый маршрут, мне нужно настроить и наладить все бортовые системы. Результатом моей качественной работы станет спокойствие пассажиров», - говорит Николай Анапов.

 

 

Добавим, что презентационные ролики создавались не один месяц, ребята работали над ними при поддержке администрации предприятия, Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и Молодёжного совета. Конкурсанты придумывали идею, разрабатывали сценарий, подыскивали натуру для съёмок, сами же выступали в качестве актёров. И всё это – чтобы рассказать о своей любимой профессии максимально интересно и нестандартно всего за две минуты.

 

Главная цель Форума «Верный ориентир» - повышение престижа рабочих профессий, расширение представлений молодёжи о возможностях и условиях трудовой деятельности в Петербурге, реализация творческих способностей и талантов молодых сотрудников разных компаний. По итогам конкурса формируется база видеоработ, которые в дальнейшем используются в качестве рабочего материала для специалистов в области профориентации и как наглядное пособие для учащихся.

 

 

 

 

 

 

 

 

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