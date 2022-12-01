Молодёжь Горэлектротранса победила на конкурсе видеороликов о профессиях

На Форуме работающей молодёжи «Верный ориентир» работники петербургского Горэлектротранса заняли первые места в обеих номинациях, на которые были поданы заявки от предприятия. Транспортники участвовали в номинациях «Командная работа» и «Новичок в профессии». Торжественная церемония награждения победителей состоялась накануне вечером в «Экспофоруме». Конкурс проводится Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» уже в пятый раз, молодые транспортники побеждали в нём неоднократно. Видеоролики ГЭТ были отмечены членами жюри в 2019, в 2020 и в 2021 годах.

В этом году молодёжь Горэлектротранса представила на конкурс видеоролики в двух номинациях. В номинации «Командная работа» участвовали бригадиры Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог» Александр Савельев и Станислав Букреев, а также слесари по ремонту подвижного состава АВС Валерий Дондуков, Евгений Васильев и Артём Прохоров.

С сентября этого года Аварийно-восстановительная служба ГЭТ официально называется «Носорог»: к символу АВС отсылает «клык» гидроподъёмника, с помощью которого работники службы поднимают многотонные вагоны. Поэтому конкурсанты использовали в своём ролике образ африканского гиганта, с которым за вес и размеры сравнивают трамвай. Ролик показывает, что качество и оперативность работы «трамвайной скорой помощи» зависит от слаженности бригады и чёткости действий, а также, что работа эта не лишена романтики и героического ореола.