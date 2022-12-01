ДОЛ «Зарница» в новогодние каникулы проведет две праздничные смены

02 декабря 2022

Смены «Новый год в лагере» и «Зимние каникулы в лагере» пройдут во всесезонном детском оздоровительном лагере Горэлектротранса в зимние каникулы. Ребятам предлагают на выбор встретить новогоднюю ночь в лагере вместе с друзьями, Дедом Морозом и подарками или приехать сюда в первые январские дни на зимние забавы. Коллектив ДОЛ подготовил обширную праздничную программу с учетом пожеланий любителей активного отдыха и почитателей уютных вечеров в домашней обстановке.

 

Смена «Новый год в лагере» пройдет с 28 декабря до 8 января (12 дней).

Смена «Зимние каникулы в лагере» пройдет со 2 по 8 января (7 дней).

 

Новогодняя программа ДОЛ «Зарница»:

 

  • подготовка маскарадных масок для новогодней дискотеки, новогодний стол и подарки от Деда Мороза;
  • ёлочные игрушки своими руками;
  • украшение новогодней ёлки;
  • поездка в зубровник;
  • игры на свежем воздухе в сосновом зимнем лесу;
  • спортивное ориентирование;
  • катание с горки;
  • катание на коньках и лыжах;
  • групповые творческие занятия;
  • просмотр новогодних фильмов;
  • песни у костра.


ДОЛ «Зарница» входит в единую профориентационную экосистему петербургского Горэлектротранса наряду с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ. В 2022 году ведомственный детский оздоровительный лагерь предприятия открылся после масштабной реконструкции и стал всесезонным: в жилых корпусах и столовой появились новые системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже проживания установлены туалеты, умывальники и душевые, ДОЛ оборудован современными спортивными площадками и имеет всю необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха.

 

Информация о заезде и приобретении путевок:
+7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61

 

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