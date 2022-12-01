«Петербургские магистрали»: вышел в свет ноябрьский номер газеты

Тема профориентации и подготовки кадров продолжает оставаться на страницах корпоративной газеты одной из ведущих. В ноябре в этой работе были задействованы практически все основные подразделения предприятия: трамвайные и троллейбусные парки, диспетчерские Службы движения и Энергохозяйства, Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс на Васильевском острове, а также ведомственный ДОЛ «Зарница».

Со стартом программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», популяризующей транспортное будущее, Горэлектротранс стал точкой притяжения для студентов-журналистов: предприятие интересно с точки зрения практической площадки для изучения основ информационной работы. В ноябре свои транспортные медиапроекты представили первокурсники факультета «Медиакомуникации» Национального исследовательского университета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и участники Всероссийского хакатона по журналистике данных ScienceMedia 2022, проходившего на базе ИТМО.

В Учебно-курсовом комбинате состоялся ещё один премьерный выпуск. В ноябре получила дипломы первая в истории УКК группа специалистов, окончивших программу дополнительного профессионального образования «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Ранее, в октябре, корпоративный учебный центр выпустил первую группу дипломированных диспетчеров.

Водитель туристического трамвая Сергей Старцев ведёт программу «Основы моделирования трамваев и троллейбусов» в отделе техники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. Работа кружка стартовала в сентябре, к нему ещё можно присоединиться. Также Сергей Старцев - автор цикла «Путешествие по трамвайной России» в «Петербургских магистралях». В новой публикации знакомимся с трамвайным Саратовом и его «троллейбусным» спутником Энгельсом.

Также «Петербургские магистрали» анонсируют новогоднюю программу ДОЛ «Зарница» и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ для юных любителей транспорта.

Юридический отдел Горэлектротранса стал номинантом премии «Лучшие юридические департаменты 2022» журнала «Корпоративный юрист». Также в ноябре юристы ГЭТ выступили на образовательном треке акселератора «Актион Legal Tech», в деловой программе «Модель компетенций цифрового юриста». Представители Горэлектротранса поделились со своими коллегами опытом цифровизации юридической функции в госучреждении.

К 130-летию со дня рождения Абрама Зильберталя вспоминаем об этом выдающемся ленинградском инженере, энциклопедисте и учёном, внесшим существенный вклад в развитие электротранспорта города и страны. Передовые идеи Зильберталя актуальны до сих пор: некоторые его работы стали классическими и продолжают цитироваться в научных изданиях. А изобретения инженера хорошо знакомы современным трамвайщикам.

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