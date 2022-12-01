8 декабря петербургский Горэлектротранс представит вакансии в Невском районе

8 декабря с 14:00 до 16:00 в Агентстве занятости Невского района петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании, где представит все вакансии предприятия. Отдельное внимание будет уделено вакансиям, которые открыты в подразделениях ГЭТ, территориально расположенных в Невском районе.

Так, в Троллейбусном парке № 3 (ул. Седова, д. 7) требуются ученик водителя и водитель троллейбуса, столяр строительный, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда, слесарь-сантехник 4 разряда, машинист компрессорных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда.

Трамвайный парк № 7 (ул. Грибакиных, д. 3) приглашает на работу ученика водителя и водителя трамвая, токаря, инженера-технолога 1 категории участка бортового оборудования, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда, специалиста по техническому обучению, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда.

С полным перечнем вакансий можно ознакомиться по ссылке. Также на предприятии открыты «горящие» вакансии.

Дата: 08 декабря (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Невского района (ул. Бабушкина, д. 52)