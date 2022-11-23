Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь событий Санкт‑Петербурга на 2023 год

Ежегодно Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь. Он создается для удобства планирования путешествия в Северную столицу и публикуется на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.

Как показывает практика, такой цифровой ресурс востребован самой широкой аудиторией – участниками туристской отрасли, жителями, гостями Петербурга: под единой «электронной обложкой» собраны все ключевые мероприятия – культурные, деловые, спортивные, детские – с указанием даты и места их проведения. Организации различного профиля могут предлагать свои событий для внесения в календарь, их общее количество не ограничено.

В этом году формирование «Единого календаря событий Санкт‑Петербурга» происходит в соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга по новыми правилами. Нововведения включают в себя актуализацию разделов, расширение списка основных мероприятий, смену формата выпуска, а также пересмотр сроков подачи заявок и порядка внесения изменений в перечень событий. Таким образом, «Единый календарь» становится более гибким инструментом планирования.



Основные разделы Единого календаря событий Санкт‑Петербурга:

ТОП –25

Фестивали и праздники (количество участников не менее 2500 человек)

Культурный Петербург

Петербург – детям

Деловой Петербург (количество участников не менее 150 человек)

Спортивный Петербург

Городская жизнь

В настоящее время «Единый календарь событий» (ЕКС) включает более 500 мероприятий. Организации города и страны различного профиля могут предлагать свои событий для внесения в этот перечень, общее количество их не ограничено. Однако внесение событий в ТОП-25 происходит лишь после рассмотрения их специально созданной Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга экспертной комиссией. В ее состав входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти, эксперты индустрии путешествий. Мероприятия оцениваются с точки зрения узнаваемости, уникальности и эффективности с точки зрения продвижения туристского потенциала.



С более подробной информацией о включении в Календарь событий можно ознакомиться по ссылке, начиная с даты начала приема заявок.



Напомним, что в 2021 году Единый календарь событий стал лауреатом Национальной премии Russian Event Awards-2021 в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий».