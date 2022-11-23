Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь событий Санкт‑Петербурга на 2023 год

24 ноября 2022

Ежегодно Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга формирует Единый календарь. Он создается для удобства планирования путешествия в Северную столицу и публикуется на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.

 

Как показывает практика, такой цифровой ресурс востребован самой широкой аудиторией – участниками туристской отрасли, жителями, гостями Петербурга: под единой «электронной обложкой» собраны все ключевые мероприятия – культурные, деловые, спортивные, детские – с указанием даты и места их проведения. Организации различного профиля могут предлагать свои событий для внесения в календарь, их общее количество не ограничено.

 

В этом году формирование «Единого календаря событий Санкт‑Петербурга» происходит в соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга по новыми правилами. Нововведения включают в себя актуализацию разделов, расширение списка основных мероприятий, смену формата выпуска, а также пересмотр сроков подачи заявок и порядка внесения изменений в перечень событий. Таким образом, «Единый календарь» становится более гибким инструментом планирования.


Основные разделы Единого календаря событий Санкт‑Петербурга:

  • ТОП –25
  • Фестивали и праздники (количество участников не менее 2500 человек)
  • Культурный Петербург
  • Петербург – детям
  • Деловой Петербург (количество участников не менее 150 человек)
  • Спортивный Петербург
  • Городская жизнь

 

В настоящее время «Единый календарь событий» (ЕКС) включает более 500 мероприятий. Организации города и страны различного профиля могут предлагать свои событий для внесения в этот перечень, общее количество их не ограничено. Однако внесение событий в ТОП-25 происходит лишь после рассмотрения их специально созданной Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга экспертной комиссией. В ее состав входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти, эксперты индустрии путешествий. Мероприятия оцениваются с точки зрения узнаваемости, уникальности и эффективности с точки зрения продвижения туристского потенциала.


С более подробной информацией о включении в Календарь событий можно ознакомиться по ссылке, начиная с даты начала приема заявок.


Напомним, что в 2021 году Единый календарь событий стал лауреатом Национальной премии Russian Event Awards-2021 в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий».

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