Школьники заинтересовались работой в Горэлектротрансе после экскурсии в трамвайный парк

В Трамвайном парке № 1 провели экскурсию для учащихся 9-х классов школы № 522 Адмиралтейского района. Подростки не только в подробностях узнали о том, как функционирует транспортное предприятие, но и проявили неподдельный интерес к профессиям ГЭТ.

Во время экскурсии ребятам рассказали об истории одного из старейших парков Петербурга, который с 1877 года работал как коночный, а в 1909 году из его ворот вышли первые электрические трамваи. Школьники побывали в цехах, где увидели, как вагоны обслуживают и готовят к выходу на линию, узнали, как устроен трамвай.

«Самыми активными в группе оказались две девочки и один мальчик. Интересовались, как включается вагон, как тормозит, что такое башмак рельсового тормоза. А самое главное, что у них неподдельный интерес в глазах! Я даже подумал, что это, возможно, наши будущие коллеги и попросил преподавателя как-нибудь их отметить», - рассказал заместитель директора Трамвайного парка № 1 по ремонту подвижного состава Анатолий Мудрак.

Завершилась экскурсия у мемориальных досок. Одна из них посвящена подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда и повествует о том, что 7 марта 1942 года из ворот трампарка на Московском проспекте вышли на линию первые грузовые поезда. Ещё одна доска информирует, что в Грузовом трамвайном парке работал Герой Советского Союза Евгений Красуцкий. Его именем названа улица, прилегающая к Трамвайному парку № 1.

Напомним, подобные профориентационные мероприятия проходят в петербургском Горэлектротрансе на системной основе. Так, недавно на экскурсии в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке и Учебно-курсовом комбинате побывали студенты Академии транспортных технологий. Учащиеся школы № 547 Красносельского района посетили в ноябре Трамвайный парк № 8, а ребята из школы № 69 Калининского района ознакомились с работой Троллейбусного парка № 6.