Представители Горэлектротранса поздравили финалистов Всероссийского хакатона по журналистике данных

24 часа было у молодых медийщиков после посещения Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка и Учебно-курсового комбината (УКК) на создание лонгридов об электротранспорте. Скорость обработки данных и принцип «просто о сложном» были ключевыми критериями на студенческом хакатоне по журналистике данных ScienceMedia 2022. Организаторами медиасоревнования выступили университет ИТМО, молодежное СМИ «Мегабайт» и Росмолодежь, а Горэлектротранс стал технологической площадкой-партнером. На презентацию финальных проектов и для участия в церемонии награждения пригласили руководителя Пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс» Дарью Тимофееву и директора УКК ГЭТ Данилу Михеева.

В финал Всероссийского хакатона по журналистике данных вышли 12 команд, в каждой – два журналиста, аналитик, фотограф и дизайнер. Они работали над медиапроектами по итогам сбора данных на различных отраслевых площадках, среди которых был агрохолдинг, фармкомпания, сеть пекарен, деревообрабатывающее предприятие. Транспортную отрасль представлял петербургский Горэлектротранс.

Теме электротранспорта посвятили свои проекты три команды, в составе которых были студенты из СПбГУ, ИТМО, ГУАП, МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, СКФУ, РГУ имени Косыгина, КФУ имени Вернадского. Все три транспортных лонгрида вошли с список лидеров по итогам хакатона. Так, два транспортных проекта заняли первые места, а третий – вызвал живую дискуссию в аудитории и был отмечен на церемонии награждения руководителем Пресс-службы ГЭТ Дарьей Тимофеевой и директором УКК ГЭТ Данилой Михеевым в партнерской номинации от Горэлектротранса. Представители предприятия поздравили ребят за успешную презентацию, передали сувенирный набор от ГЭТ и пригласили к продолжению обсуждения транспортного будущего в повседневной информационной работе за рамками задач хакатона. Также одна из участниц хакатона - магистрантка НИУ ВШЭ (Москва) договорилась с Пресс-службой Горэлектротранса о возможности поделиться примерами из практики на тему исследования её магистерской диссертации.

Финальная иерархия лонгридов по отраслевому направлению «электротранспорт» выглядит так:

1 место в хакатоне - «Троллейбус или электробус?» с анализом данных о развитии петербургской сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом и преимуществах различных типов зарядки электробусов; 2 место в хакатоне - «Понаехали. Как мигрирует общественный транспорт» с анализом данных о распределении подвижного состава из федеральных центров по регионам; Партнерская номинация от СПб ГУП «Горэлектротранс» - «Электротранспорт – транспорт будущего» с анализом данных о преимуществах и перспективах петербургского электрического транспорта.

В тройку лидеров наряду с транспортными проектами по итогам Всероссийского хакатона по журналистике данных ScienceMedia 2022 также вошёл лонгрид, смежный с темой экологии и анализирующий данные о переработке одежды из полиэфирных волокон.

Петербургский Горэлектротранс ведет активную работу с молодежью и студентами не только транспортных направлений, но и в рамках подготовки медиаспециалистов, которые в будущем будут обеспечивать информационное сопровождение транспортной отрасли – с годами всё более технологичной и наукоёмкой. Так, на постоянной основе налажено сотрудничество Пресс-службы Горэлектротранса с Медиакомом питерской Вышки, открытая защита первых совместных проектов состоялась в начале ноября. Также среди успешных кейсов - молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило», кружок журналистики в ДОЛ «Зарница» в летний сезон-2022 и ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».