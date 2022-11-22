Новый троллейбус Горэлектротранса экспонируется на форуме «АТОМЭКСПО» в Сочи

Международный форум «АТОМЭКСПО» проходит в Сочи с 21 по 23 ноября и является главным событием мировой атомной отрасли в России. В дни форума посетители смогут ознакомиться с новой моделью троллейбуса с увеличенным автономным ходом производства минского завода «Белкоммунмаш», оснащённого аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом»). Троллейбус прибыл в Сочи из Санкт-Петербурга, где с 2022 года эксплуатируется Горэлектротрансом.

Главным преимуществом троллейбуса модели 32100D серии OLGERD является система автономного хода на базе современных накопителей электроэнергии – литийионных батарей, которые дают запас автономного хода до 20 км. Аккумуляторные батареи РЭНЕРА, созданные на основе технологии NMC, характеризуются высокой энергоёмкостью и мощностью.

Первый минский троллейбус модели 32100D серии OLGERD поступил в петербургский Горэлектротранс в мае 2022 года. Всего по контракту в течение двух лет предприятие получит 97 таких машин. Обновление парка подвижного состава ГЭТ идёт в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Форум «АТОМЭКСПО» - это крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды её дальнейшего развития. В форуме участвуют руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты.