Юридический отдел Горэлектротранса стал номинантом премии «Лучшие юридические департаменты 2022»

В Москве состоялся финал премии «Лучшие юридические департаменты 2022» журнала «Корпоративный юрист». В числе конкурсантов – Юридический отдел петербургского Горэлектротранса. Отдел был представлен в номинации «Логистика».

За право стать лучшим в своем деле боролись более ста компаний, в состав финалистов вошли десятки, среди них – Юридический отдел петербургского Горэлектротранса.

«Нам очень приятно было получить приглашение на такое значимое в юридической отрасли мероприятие. Своей работой мы доказываем, что вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день как специалисты предприятия бюджетного сектора, ничем не отличаются от решения бизнес-задач. Мы идем в ногу со временем, используем современные подходы и говорим на одном языке с нашими коллегами из любых других сфер. И то, что мы вошли в число номинантов премии «Лучшие юридические департаменты 2022» – тому подтверждение», – поделился начальник Юридического отдела Сергей Юрченко.

Победителей конкурса определял экспертный совет из 45 представителей юридической отрасли: генеральные директора и руководители направлений юридических фирм и адвокатских бюро, профильные преподаватели и отраслевые журналисты. Им предстояло выбрать лучший юридический департамент на основе заполненных анкет конкурсантов. Вопросы касались наиболее весомых достижений юрдепов, в том числе внутреннего развития, обучения, представления департамента на внешних профессиональных площадках в качестве спикеров и преподавателей, уровня автоматизации рабочих функций и влияния на управленческие процессы. Ответы были обезличены – так организаторы конкурса смогли избежать излишней лояльности к какому-либо бренду со стороны жюри и добиться наиболее объективного судейства.

Стоит отметить, что Юридический отдел Горэлектротранса уже не в первый раз признается важным игроком среди корпоративных юридических департаментов крупных компаний. Сотрудники Отдела принимают участие в качестве экспертов в профессиональных отраслевых мероприятиях. В ноябре этого года заместитель начальника Юридического отдела Никита Соколов выступил в качестве приглашенного спикера-эксперта на образовательном треке акселератора «Актион Legal Tech» в деловой программе «Модель компетенций цифрового юриста». Он поделился со слушателями опытом цифровизации юридической функции в государственном учреждении.