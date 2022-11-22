24 ноября петербургский Горэлектротранс примет участие в специализированной Ярмарке вакансий

24 ноября с 13:00 до 17:00 в конгресс-холле «Московский» состоится общегородская специализированная Ярмарка вакансий в сфере промышленности, транспорта и ЖКХ. В ее работе в очном формате примут участие сотрудники Отдела по набору и обучению персонала Горэлектротранса. Они расскажут обо всех открытых на предприятии вакансиях, условиях работы, примут резюме или предоставят контакты для дальнейшего трудоустройства.

Более 100 открытых вакансий ждут желающих работать в сфере наземного электрического транспорта. Сейчас на предприятии сформировались следующие направления кадровой потребности: инженерные должности, рабочие профессии и ученики водителей трамвая и троллейбуса. Инженерные должности представлены вакансиями: инженер-технолог, мастер участка бортового оборудования, мастер производственного обучения, мастер-контрольный, начальник и инженер сектора систем мониторинга и видеонаблюдения, юрисконсульт, специалист по кадрам, экономист и другие. Среди рабочих профессий особенно востребованы: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, монтер пути, слесарь-ремонтник.

Горэлектротранс одно из немногих государственных предприятий, самостоятельно осуществляющих подготовку кадров для работы в сфере ГЭТ на базе корпоративного обучающего центра – собственного Учебно-курсового комбината. Программы обучения представлены широким спектром направлений подготовки и профессиональной переподготовки, что дает возможным соискателям получить новую профессию за счет предприятия. Так, на период бесплатного обучения по программам «ученик водителя трамвая (троллейбуса)» студентам выплачивается стипендия в размере от 21 500 р. до 34 500 р., иногородним компенсируются расходы на проживание. В то же время, напомним, что профессия водителя электротранспорта уже на протяжение долгого времени входит в категорию «высокооплачиваемых»: средняя заработная плата водителя трамвая составляет 64 000 р., а зарплата водителя троллейбуса достигает 110 000 руб.

Дата: 24 ноября (четверг)

Время: 13:00-17:00

Место проведения: конгресс-холл «Московский» (Московский пр., 97)