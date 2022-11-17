Участники студенческого хакатона по журналистике данных ScienceMedia 2022 побывали в Горэлектротрансе

Очный этап студенческого хакатона по журналистике данных ScienceMedia 2022 состоялся сегодня на объединенной площадке Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка (СТТП) и Учебно-курсового комбината (УКК) петербургского Горэлектротранса. Участники хакатона, организованного университетом ИТМО, молодежным СМИ «Мегабайт» совместно с Росмолодежью, посетили производственные цеха парка и протестировали современные учебные тренажеры для будущих водителей трамвая и троллейбуса. Своими впечатлениями они поделятся на защите проектов в это воскресенье, 20 ноября. Лучшие журналистские работы будут отмечены Горэлектотрансом.

Для трех команд-участниц хакатона по журналистике данных сегодня провели расширенную экскурсию, она же – конкурсное задание. Будущих журналистов встретили в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке и показали все нюансы производственного процесса участка ремонтно-механических работ, где трудятся слесари и токари. Также конкурсанты узнали о конструктивных особенностях современных моделей троллейбусов: машины АО «Транс-Альфа» поставки 2022 года, модели «Адмирал» производства ООО «ПК Транспортные системы» и троллейбуса ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» поставок 2020 года.

Будущие журналисты проявили максимальную заинтересованность и задавали много вопросов об обновлении подвижного состава Горэлектротранса, о том, как именно работает самый экологичный транспорт: «Такой активности со стороны студентов мы давно не встречали, даже от профильных учебных заведений. Мне пришлось досконально объяснять ребятам отличие троллейбуса от электробуса или механику работы троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Вот, что значит, журналисты», – оценивает встречу директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров.

В качестве интерактива гости проехали на новом трамвае «Витязь-М» по территории парка через уличную мойку. Как признался участник хакатона Артём Петрук, посещение Горэлектротранса стало одним из самых интересных на проекте: «Мне очень понравилась экскурсия, если честно, я даже такого не ожидал. Здесь было для нас представлено очень много интерактивных элементов. Нам предоставили возможность поговорить с людьми, которые не просто разбираются в своей профессии, но и живут ей. Нам не просто что-то рассказали, нас еще прокатили на трамвае, нам показали, как обрабатываются детали на станках. В общем, я нахожусь под огромным впечатлением».

С учетом того, что в состязании принимают участие в том числе вузы, готовящие специалистов в области искусственного интеллекта, инноватики, робототехники, УКК подготовил для студентов мастер-класс по управлению трамваем и троллейбусом с помощью современных тренажеров с эффектом виртуальной реальности. Эта учебная техника создана специально по заказу Горэлектротранса. Тренажеры воссоздают кабины трамвая ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза «Мегаполис». В их программное обеспечение заложена возможность прохождения трасс по улицам Петербурга в любую погоду и время суток. Это способствует более быстрой адаптации будущих водителей на реальных петербургских маршрутах. Каждый участник хакатона смог сесть в кабину и примерить на себя роль водителя.

«Наши двери открыты для всех, кто интересуется работой электротранспорта, особенно рады видеть молодежь. Стараемся делать экскурсии более динамичными, всегда предлагаем пройти трассу на тренажерах трамвая и троллейбуса – это то, после чего многие решаются прийти к нам на обучение. Мне кажется, судя по количеству вопросов от сегодняшних гостей, кто-то из них всерьез задумался о смене профессии», – предположил директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Стоит отметить, что специалисты СТТП и УКК ответственно подошли к своей задаче принимающей технологической площадки. В экскурсии постарались минимально использовать специфические термины, а производственные процессы объяснить наиболее подробно и доступно. По итогу участники соревнования должны представить тексты, понятные для самой широкой аудитории, так как задача будущих журналистов – написать просто о сложном.

Петербургский Горэлектротранс ведет активную работу с молодежью и студентами не только производственной направленности, но и в рамках работы Пресс-службы. Успешные кейсы представлены совместными проектами с Медиакомом ВШЭ, ИТМО и другими спецпроектами. Например, такими, как: молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило», кружок журналистики в ДОЛ «Зарница» в летний сезон-2022 и ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».