Горэлектротранс помог определиться с профессией будущим транспортникам

Представители петербургского Горэлектротранса накануне приняли участие в Дне открытых дверей в Академии транспортных технологий. Будущим абитуриентам рассказали о предприятии и преимуществах работы в отрасли ГЭТ.

Начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова рассказала молодым людям, что в Горэлектротрансе действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о выпускнике» и «Положение о наставничестве». Эти документы предусматривают помощь вчерашним студентам в освоении профессии, предоставление им ряда бонусов и льгот. А самые перспективные специалисты могут получить целевое направление на обучение в профильные вузы.

Также представители ГЭТ напомнили, что между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Академией транспортных технологий заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, прохождение студентами практики в трамвайных и троллейбусных парках и службах. Ольга Меньшикова пригласила на практику с дальнейшим трудоустройством тех, кто выберет профильную специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики».

Напомним, Академию транспортных технологий и Горэлектротранс связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и общие исторические корни. Выпускники Академии ежегодно пополняют ряды сотрудников предприятия и делают здесь хорошую профессиональную карьеру.

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