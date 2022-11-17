Трамвайный праздник в Липецке возглавил «Лип Липыч» родом из Петербурга

Фото с сайта правительства Липецкой области

12 ноября в Липецке состоялся парад трамваев, посвящённый 75-летию начала трамвайного движения в этом городе. Во главе праздничной колонны проследовал вагон МС-4, построенный 90 лет назад в Ленинграде и до кона 80-х годов трудившийся в трамвайном парке им. Калинина.

Экскурсионный вагон № ЭВ-01 в Липецке знают, любят и обращаются исключительно по имени-отчеству «Лип Липыч». Возраст у бывшего ленинградского труженика почтенный: вагон был построен в 1932 году на заводе «Красный путиловец», так что он тоже юбиляр. В годы блокады трамвай был приспособлен под грузовые перевозки и после войны продолжил работать в трамвайном парке им. Калинина в качестве служебного вагона под номером С-2490.

Будущий «Лип Липыч» в трампарке им. Калинина, 1985 г. Фото предоставлено Владимиром Валдиным

В 1987 году вагон был передан Липецку, где со временем его восстановили. Липецкие специалисты даже приезжали в петербургский Музей городского электрического транспорта (нынешний Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ), чтобы перенять опыт восстановления старинного подвижного состава. После того, как трамвай стал снова появляться на публике и участвовать в липецких праздниках, горожане и дали ему имя «Лип Липыч».

«Лип Липыч» в липецком депо, 2018 г. Фото Сергея Старцева

Любопытно, что бывший ленинградец «Лип Липыч», переступивший 90-летний рубеж, даже старше самого липецкого трамвайного движения. Поэтому к параду по случаю 75-летия трамвая Липецка главу колонны тщательно подготовили: заменили пол и обшивку, провели кузовные работы.

В наши дни «Лип Липыч» - единственный трамвайный вагон модели МС-4, который ездит за пределами Санкт-Петербурга.

«Лип Липыч» на параде в часть 75-летия липецкого трамвая. Фото с сайта правительства Липецкой области