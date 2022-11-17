Трамвайный праздник в Липецке возглавил «Лип Липыч» родом из Ленинграда

Фото с сайта правительства Липецкой области

12 ноября, спустя пару месяцев со 115-летия петербургского трамвая, ещё один трамвайный юбилей праздновал Липецк. 75-летию открытия липецкого трамвайного движения посвятили парад трамваев. Возглавил праздничную колонну вагон МС-4 с ласковым и почтительным прозвищем «Лип Липыч». Интересно, что этот 90-летний трамвай был построен в Ленинграде и до кона 80-х годов трудился в трамвайном парке им. Калинина (нынешний Трамвайный парк №5).

Экскурсионный вагон № ЭВ-01 в Липецке знают, любят и обращаются исключительно по имени-отчеству «Лип Липыч». Возраст у бывшего ленинградского труженика почтенный: вагон был построен в 1932 году на заводе «Красный путиловец», так что он тоже юбиляр. В годы блокады трамвай был приспособлен под грузовые перевозки и после войны продолжил работать в трамвайном парке им. Калинина в качестве служебного вагона под номером С-2490.

Будущий «Лип Липыч» в трампарке им. Калинина, 1985 г. Фото предоставлено Владимиром Валдиным

В 1987 году вагон был передан Липецку, где со временем его восстановили. Липецкие специалисты даже приезжали в петербургский Музей городского электрического транспорта (нынешний Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ), чтобы перенять опыт восстановления старинного подвижного состава. После того, как трамвай стал снова появляться на публике и участвовать в липецких праздниках, горожане и дали ему имя «Лип Липыч».

«Лип Липыч» в липецком депо, 2018 г. Фото Сергея Старцева

Любопытно, что бывший ленинградец «Лип Липыч», переступивший 90-летний рубеж, даже старше самого липецкого трамвайного движения. Поэтому к параду по случаю 75-летия трамвая Липецка главу колонны тщательно подготовили: заменили пол и обшивку, провели кузовные работы.

В наши дни «Лип Липыч» - единственный трамвайный вагон модели МС-4, который ездит за пределами Санкт-Петербурга.

«Лип Липыч» на параде в часть 75-летия липецкого трамвая. Фото с сайта правительства Липецкой области