20 ноября - День работника транспорта

В День работника транспорта желаем всем профессионалам отрасли хорошего настроения, непрерывного развития и стабильной ежедневной работы транспортной системы!



В наши дни транспортные специальности не просто востребованы - они становятся всё более сложными, разнообразными и наукоёмкими. Вместе с повышением уровня комфорта развиваются транспортные технологии и системы, которые предстоит обслуживать уже транспортникам нового поколения.



В год старта программы развития Горэлектротранса "Сохраняя историю, движемся в будущее" с целью решения общих вопросов кадрового потенциала отрасли на предприятии усиливается система профориентации, включающая Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и ДОЛ "Зарница".



Базовая сила развития любой профессиональной отрасли - это люди. Так что желаем нынешним и будущим специалистам городского электрического транспорта любознательности, азарта и профессиональной неуспокоенности! Всем по пути!