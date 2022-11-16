Будущие транспортники посетили Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк

Студенты Академии транспортных технологий побывали на профориентационной экскурсии в Горэлектротрансе. Молодые люди, обучающиеся по специальностям «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» и «Организация перевозок и управления на транспорте» познакомились с производственными процессами Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (СТТП). Также им рассказали о программах обучения Учебно-курсового комбината ГЭТ, масштабированного до корпоративного учебного центра.

Совмещённый парк – уникальная и единственная в Санкт-Петербурге площадка Горэлектротранса, эксплуатирующая одновременно трамваи и троллейбусы. Это позволило студентам Академии получить максимально полную и подробную информацию о том, как функционирует крупное современное транспортное предприятие.

Заместитель директора СТТП по ремонту подвижного состава Николай Черняк провёл гостей по цехам, где они увидели, как организован ежедневный процесс обслуживания и ремонта подвижного состава, а также выпуск трамваев и троллейбусов на линию. Транспортники рассказали своим будущим коллегам о маршрутах Совмещённого парка, о том, как составляется расписание и планируется работа водителей. Студенты смогли оценить поступающую в парк современную технику, в частности, новые вологодские и белорусские троллейбусы поставок 2022 года, осмотрели трамвайные вагоны «Богатырь-М».

Также ребята посетили находящийся на территории Совмещённого парка Учебно-курсовой комбинат, который с 2021 года расширил свои учебные программы и стал корпоративным учебным центром. Молодым людям рассказали об учебных программах УКК, показали учебные тренажёры троллейбуса и трамвая «с эффектом виртуальной реальности».

Добавим, что экскурсия состоялась в рамках регулярной профориентационной работы предприятия и соглашения о сотрудничестве, заключённого между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Академией транспортных технологий. Ранее в ноябре учащиеся Академии транспортных технологий посетили Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, который также входит в профориентационную экосистему предприятия.