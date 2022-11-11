Школьники Красносельского района «засветились» в Трамвайном парке № 8

Трамвайный парк № 8 совместно с ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району принял участие в городской акции «Засветись», призванной содействовать снижению детского дорожного травматизма. Учащиеся 4 класса школы № 547 Красносельского района побывали на уроке безопасности в депо и изготовили для себя световозвращающие элементы.

Необычное занятие прошло на борту трёхсекционного вагона «Витязь-М». Помощник директора парка по безопасности движения Павел Каменский вместе с коллегами из ГИБДД напомнили детям об основных правилах безопасности на дороге и на транспорте.

«Ребята продемонстрировали знания на пятёрку! – рассказал Павел Каменский. – Приятно, что уже в этом возрасте дети имеют хорошее представление о том, как правильно и безопасно вести себя на улице или в поездке».

После занятия в трамвае ребята поднялись в технический класс. Там они сделали из специальной плёнки световозвращающие элементы, повышающие видимость пешехода в тёмное время суток. У девочек самыми популярными стали элементы в форме сердечек.

Городская акция «Засветись» проводится в несколько этапов. Так, в ноябре участники акции изготавливают и распространяют светоотражающие подвески или брелоки. А в декабре их использование будут контролировать специальные «Родительские патрули» или отряды юных инспекторов движения.