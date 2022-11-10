Петербургский трамвай Достоевского. Ко дню рождения классика

11 ноября исполняется 201 год со дня рождения Фёдора Достоевского. В Петербурге с именем великого русского писателя связано очень многое, особенно в историческом центре города, который буквально пропитан его духом. Интересно, что многие «достоевские» места соединяли в прежние годы трамвайные маршруты, на которых работал вагоновожатым... правнук классика русской литературы Дмитрий Достоевский. Ведя на линии вагон с пассажирами, Дмитрий Андреевич не раз обращался мыслями к своему выдающемуся предку. При этом не обходилось без удивительных совпадений.

За свою жизнь Дмитрий Достоевский сменил множество профессий. С 1976 по 1987 годы он работал слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района – это бывший Трамвайный парк № 8 на пр. Маршала Говорова, где сейчас располагается Служба пути петербургского Горэлектротранса. О «трамвайном» этапе своей жизни Дмитрий Андреевич всегда вспоминает с удовольствием, любовью к профессии и к своему знаменитому прадеду.

«Когда меня посадили на 34-й трамвай, и я первый рейс сделал, до меня дошло: мать честная! Все, буквально все достоевские места! И знаменитый угловой дом на углу Графского и Владимирского, где он жил с Григоровичем и «Бедные люди» написал! С этим домом была интересная история, когда я уже на 28-м работал. Дом дал мощную трещину, его расселили срочно, а денег на восстановление нет. Проезжая мимо, я даже отворачивался, так мне не хотелось видеть эту трещину! И тут как-то еду мимо этого дома, смотрю, какой-то мужичок из «Жигулей» выскакивает и бежит в театр Ленсовета напротив, а меня не видит. Я по тормозам, народ кричит: ‟Не картошку везёшь!” Я по трансляции говорю, человек чуть под трамвай не попал. Он оборачивается, я смотрю – а это Владимиров Игорь Петрович, режиссёр знаменитый! И тут у нас такая сценка: он мне ручкой – пожалуйста, я ему ручкой – пожалуйста, я всё равно стою уже, проходите! На следующий день пригляделся к театру, а там как раз в репертуаре что-то по Достоевскому стоит. А до этого я по радио услышал, что судостроители Балтийского завода отработали смену и передали деньги на ремонт дома Достоевского. Думаю, а пойду–ка я в этот театр, попрошу сыграть спектакль в пользу дома Достоевского! Пробился к Владимирову в кабинет, говорю, вот такое дело, я правнук, переживаю, всё время здесь езжу. Но он мне говорит, мы не завод, мы не так много получаем, это надо уговаривать артистов, а они такие люди сложные, в общем, начал аккуратненько отказывать. И тут я говорю – а вы мне жизнью обязаны! Он – как так?! Я ему рассказал. ‟Так это были вы!” Тут совсем другое дело: коньячок достал, сели, поговорили, о Достоевском в том числе…Я очень радостный от него ушёл, и мне было уже неважно, сыграют они или нет спектакль в пользу дома, но мне кажется, наверняка сыграли. Но это же надо было свести нас! Фёдор Михайлович - молодец!»

Кстати, правнук Достоевского уверен, что писатель наверняка оценил бы трамвай, если бы дожил до его появления в Санкт-Петербурге. О необычных аспектах взаимосвязи трамвая с именем Фёдора Михайловича Достоевского можно прочесть в сентябрьском выпуске корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали».

Дмитрий Достоевский на празднике в честь 115-летия петербургского трамвая.

Кронверкский пр., 1 октября 2022 г.