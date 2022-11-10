Вторая молодость трамвайного парка в Невском районе

11 ноября исполняется 91 год Трамвайному парку № 7. Первые вагоны вышли из ворот депо на ул. Грибакиных 11 ноября 1931 года. Седьмой номер для «володарцев» - не более чем порядковый, ведь на деле Трамвайный парк № 7 – первый во многом. Именно с него началась модернизация трамвайных парков Горэлектротранса в рамках комплексной программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года под новый подвижной состав будут обновлены все 10 парков предприятия.

Работы по реконструкции Трамвайного парка №7 займут 2 года и будут вестись в 5 этапов. Предстоит заменить трамвайные пути, контактную сеть, внутренние инженерные сети, а также запланированы замена и приобретение нового технологического оборудования, обновление внешнего облика здания депо. Важно, что во время реконструкции парк будет продолжать бесперебойно обслуживать своих пассажиров. Кстати, минувшим летом проект реконструкции депо Трамвайного парка № 7 вошёл в тройку лидеров в номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры» VI Всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22.

Также в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее» в Трамвайном парке № 7 идёт процесс масштабного обновления подвижного состава. На смену старым трамваям приходят вагоны «Богатырь-М» поставки 2022 года, оснащённые системой активной помощи водителю. Петербург стал первым городом в мире, который получил такие трамваи, а Трамвайный парк № 7 – первой эксплуатирующей площадкой подвижного состава нового поколения. Подобных систем нет ещё нигде в России и в мире, а для нашего города это уже серийные вагоны. На сегодняшний день в 7-й парк прибыли 28 новых вагонов «Богатырь-М» с комплексом активной помощи водителю, 20 из них уже работают на линии.

«Активно обновляя подвижной состав, мы не забываем, что главным нашим достоянием остаются люди, трудовой коллектив. Желаю нашим работникам крепкого здоровья, семейного благополучия, а также успешно провести реконструкцию, чтобы парк не только оставался одним из лучших среди транспортных предприятий города, но и вышел бы на новый уровень обслуживания пассажиров!» – поздравил коллектив директор Трамвайного парка № 7 Василий Сотников.

СПРАВКА:

Потребность в появлении трамвайного парка за Невской заставой возникла после закрытия Невской паровой линии осенью 1922 года, когда в эти районы Петрограда был пущен трамвай. В августе 1930 года городские власти приняли решение о строительстве трампарка, а уже 11 ноября 31-го состоялось его торжественное открытие. По просьбам трудящихся парку было присвоено имя революционера В.И. Володарского, погибшего в этом районе.

Современный Трамвайный парк № 7 расположен на двух площадках. Основная располагается на ул. Грибакиных. Вторая площадка – ПТО «Рыбацкое» на ул. Устинова, где находится небольшой ремонтный участок и выпускаются вагоны по нескольким маршрутам. В общей сложности парк обслуживает сегодня 9 маршрутов в Калининском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах. Протяжённость маршрутной сети парка составляет свыше 130 километров.