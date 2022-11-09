Денис Минкин оценил проекты Медиакома ВШЭ, подготовленные совместно с Пресс-службой ГЭТ

Первокурсники петербургской Высшей школы экономики, обучающиеся по направлению «Медиакоммуникации», накануне представили свои первые медиапроекты. Со стороны заказчика СПб ГУП «Горэлектротранс» на открытой защите студенческих работ присутствовали директор ГЭТ Денис Минкин и руководитель Пресс-службы Дарья Тимофеева. Старейшее транспортное предприятие выступило практической учебной площадкой для изучения основ информационной работы.

Первые два месяца своего студенчества молодые медийщики знакомились с транспортной отраслью изнутри. Побывали на молодежном марафоне по электротранспорту, в трамвайных и троллейбусных парках, на всех 9 маршрутах ТУАХ, провели семинар в туристическом трамвае, собирали отзывы отдыхающих в ДОЛ «Зарница», готовили новости, интервью и мультимедийные проекты.

Результатом работы стало 5 проектов:

сторителлинг-серия «9 историй – 9 маршрутов ТУАХ»; пилотный чат-бот для проекта «RetroFuture» по созданию трамвая для центра Петербурга; фотопроект-реконструкция «Назад будущее» на тему кино; прототип сайта с функцией обратной связи для ДОЛ «Зарница»; научно-популярный анимационный ролик «Куда катится трамвай?» с ретроспективой и прогнозом будущего, созданный по мотивам стиля проекта Arzamas.

Преподаватели и представители Горэлектротранса единогласно оценили высокий уровень презентованных проектов. Поэтому обратную связь Денис Минкин предложил расценивать как «обязательную критику», которую неизбежно предполагает формат открытой защиты.

Директор ГЭТ также сформулировал важный критерий конкурентоспособности для творческих специальностей в современном мире:

«Мы с вами в сентябре вели дискуссию на марафоне ГЭТ «Электротранспорт Петербурга: будущее уже наступило»: вытеснят вас роботы или нет. Вот если будете писать всякую фигню, не прорабатывая содержание, а только по принципу быстрей-быстрей, они, конечно, вас переиграют, даже сомнений нет. Просто какие-то любые данные привести с информационных каналов или переписать откуда-то уже опубликованные сведения – это дело компилятора, а не человека. Профессия творческая должна приносить удовольствие, в первую очередь, вам. Если вы от своих материалов научитесь кайфовать, научитесь балдеть, то это удовольствие передастся и читателю», - отметил директор Горэлектротранса Денис Минкин и посоветовал внимательно прорабатывать материалы, работать с эксклюзивными источниками, включая архивы, повышать уровень владения русским языком.

Слова директора предприятия ещё раз подтвердили выводы семинара в туристическом трамвае. По опыту руководителя Пресс-службы Горэлектротранса Дарьи Тимофеевой эксклюзивные и грамотные тексты всегда будут востребованы и у заказчиков, и у аудитории, а работа медийщика заключается ещё и в том, чтобы придумать, как, используя информацию, помочь в решении абсолютно любых производственных задач.

«Научиться готовить содержание под конкретную практическую задачу – это ключевая компетенция медийщика. Информация должна быть ёмкой, понятной по сути и фактически точной. Так что начинать надо всегда с качественного текста, так как форма, жанры и каналы распространения информации сами по себе не сделают сообщение ценным. Поэтому всегда уточняйте цели заказчика: зачем и для кого готовится сообщение, кто целевая аудитория и уже под неё и будете адаптировать подачу. А это вы умеете очень хорошо делать! Но первостепенна – суть, само сообщение», - говорит руководитель Пресс-службы Горэлектротранса Дарья Тимофеева.

Завершилась открытая защита первых студенческих проектов торжественно: помимо оценок раздачей премий и сувенирных наборов. А авторы самых запоминающихся и дискуссионных решений получили персональные призы. Так, создательнице ролика «Куда катится трамвай?» Лизе Павловой Денис Минкин вручил коллекционный каталог Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ с именным пожеланием, а группа проекта по созданию чат-бота в составе Карины Никитиной, Алины Сидоровой, Леси Купчик, Ульяны Самолётовой, Ксении Денисовой и Алины Кошелевой по приглашению директора ГЭТ пойдут на спектакль «Медный всадник». Это сделано с целью нестандартно подойти к поиску вдохновения для наполнения туристического чат-бота экскурсионной и исторической информацией.

Напомним, информационное сотрудничество петербургского Горэлектротранса и Высшей школы экономики ведется в рамках совместной работы Пресс-службы Горэлектротранса и Медиакома ВШЭ.

Фото: Юлия Слепцова, ВШЭ