17 ноября петербургский Горэлектротранс представит весь спектр открытых вакансий

17 ноября, в четверг, с 14:00 до 16:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Московского района. На нем петербургский Горэлектротранс представит весь спектр открытых на предприятии вакансий, а это – более 100 рабочих мест.

Топ-лист вакансий возглавляют ученики водителей трамвая и троллейбуса. Соискателям предлагается за счет предприятия получить профессию, пройдя обучение в корпоративном центре – Учебно-курсовом комбинате. За полгода ученики осваивают теоретические знания и овладевают практикой управления электротранспортом на современных тренажерах с эффектом «виртуальной реальности» и на настоящем подвижном составе. На время обучения выплачивается стипендия.

Ждут в Горэлектротрансе и специалистов рабочих направлений, таких как: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, монтер пути, слесарь-ремонтник и другие. Получить востребованную рабочую профессию можно также в Учебно-курсовом комбинате.

Все должности обеспечены социальными гарантиями, кроме этого, петербургский Горэлектротранс предоставляет хорошие возможности для старта карьеры. Так, разработаны «Положение о молодом специалисте», «Положение о выпускнике», «Положение о наставничестве» и «Положение о кадровом резерве», предусматривающие профессиональное сопровождение и поддержку в освоении трудовых обязанностей новому сотруднику, предоставление ряда бонусов и льгот.

Задать вопросы напрямую работодателю, оставить резюме можно будет в рамках гарантированного собеседования:

Дата: 17 сентября (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.