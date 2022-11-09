В Троллейбусном парке № 6 детям рассказали о транспортных профессиях и напомнили ПДД

Школьники Калининского района побывали в Троллейбусном парке № 6, где познакомились с работой транспортного предприятия. Помимо профориентационных экскурсия также имела и профилактические цели. На период осенних школьных каникул приходится акция Горэлектротранса «Внимание, дети!», включающая меры по повышению безопасности движения.

Помощник директора по безопасности движения Троллейбусного парка № 6 Александр Волох напомнил учащимся старших классов школы № 69 об основах безопасного поведения пешеходов на улицах города и использования средств индивидуальной мобильности в зонах пешеходных переходов. В связи с тёплой погодой и широкой доступностью самокатов, моноколёс, велосипедов и другого индивидуального транспорта тема профилактической акции особенно актуальна.

Кроме того, главный инженер Троллейбусного парка № 6 Денис Шаров и заместитель директора по ремонту подвижного состава Андрей Кочнев провели для ребят профориентационную экскурсию по территории и в депо. Школьники подробнее узнали о профессиях транспортной отрасли и преимуществах работы в Горэлектротрансе.