Петербургский Горэлектротранс переходит на осенне-зимний режим работы

К работе в осенне-зимний период ежегодно Горэлектротранс проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на подготовку подвижного состава, путевого и энергохозяйства к наступлению неблагоприятных погодных условий и низких температур. Также водители электротранспорта дополнительно проходят проверку знаний и навыков работы в осенне-зимний период. Вместе с тем и другим участникам дорожного движения не стоит забывать о правилах безопасности. Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима вблизи маршрутов электротранспорта в связи с таким сезонным явлением как «буксовый путь», когда из-за влажности, осадков и опавшей листвы увеличивается тормозной путь подвижного состава.

Безопасность дорожного движения – общее дело. Горэлектротранс призывает пешеходов помнить с приходом осени об увеличившемся тормозном пути трамваев и переходить трамвайные пути только по пешеходному переходу, соблюдая правила ПДД. А автомобилистам не стоит забывать о предоставлении приоритета общественному транспорту и иметь в виду, что тормозной путь подвижного состава в принципе длиннее, чем у легкового авто, тем более в усложнившихся погодных условиях.

Что касается стандартной подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период, в обязательный перечень мероприятий входят комиссионные осмотры трамваев и троллейбусов, в ходе которых специалисты проверяют инвентарь и работоспособность отопительных систем подвижного состава. Также проводится ревизия оборудования тяговых подстанций, контактной и кабельной сетей.

Отдельное внимание уделяется нормативному состоянию трасс трамвайных и троллейбусных маршрутов – для этого на предприятии организуют специальные комиссионные объезды по всем маршрутам с фиксацией и дальнейшим устранением неисправностей путей, контактных сетей и других элементов инфраструктуры.

Для оперативной очистки путей от снега и ликвидации снежных заносов при наступлении снегопадов весь подвижной состав обеспечивается снегоуборочным инвентарем, подготавливается и находится в режиме рабочей готовности снегоуборочная техника, в том числе снегоочистительные вагоны, вагоны-вышки, вагон-лаборатория.

Важной и обязательной составляющей подготовки к зиме является обучение и проверка знаний и навыков всех сотрудников, отвечающих за выпуск и бесперебойную эксплуатацию подвижного состава. Диспетчеры, кондуктора, водители проходят инструктажи по работе в период устойчивых низких температур и других экстремальных погодных условий, о порядке действий в период снежных заносов, обильного снеготаяния и других ситуациях. Для водителей, кто впервые будет работать в таких погодных условиях, так называемых «первозимников», проводится полноценное обучение для отработки соответствующих навыков. С водителями, имеющими стаж работы до 3-х лет, проводятся семинарские и практические занятия.