Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса выпустил первую группу профессиональных педагогов

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса новый выпуск. В начале ноября получила дипломы первая в истории УКК группа специалистов, окончивших программу дополнительного профессионального образования «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Ранее корпоративный учебный центр выпустил первую группу дипломированных диспетчеров.

Дипломированными специалистами стали работники парков и служб, которые впоследствии будут осуществлять техническое обучение сотрудников Горэлектротранса на местах, в том числе работе с новым подвижным составом. Напомним, современные «умные» модели электротранспорта с 2022 года поступают на предприятие в рамках реализации программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Особо был отмечен специалист по техническому обучению Трамвайного парка № 8 Вадим Канцелярчик, сдавший все экзамены на отлично.

Выпускников поздравили директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев и начальник сектора дополнительного профессионального образования Мария Большакова.

Напомним, с 2021 года Учебно-курсовой комбинат расширил свои учебные программы и стал корпоративным учебным центром. Наряду с водительским составом здесь стали учиться и проходить переподготовку на основные специальности, всегда востребованные в Горэлектротрансе. Сейчас у УКК два основных направления деятельности:

- подготовка и повышение квалификации водителей трамвая и водителей троллейбуса;

- обучение по программам дополнительного профессионального образования, включающих повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия; а также программы профессионального обучения – повышения квалификации таких рабочих профессий, как слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр, маляр, монтёр пути.