Горэлектротранс на каникулах посетили юные железнодорожники

Юные транспортники с Малой Октябрьской детской железной дороги приехали в гости в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (СТТП) и Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса (УКК). Новая встреча – продолжение дружбы между представителями смежных отраслей и ответный визит: не так давно делегация от Горэлектротранса также приезжала к юным железнодорожникам. В этот раз в фокусе внимания был городской электрический транспорт – почти 40 ребят приехали посмотреть на самые современные трамваи и троллейбусы, а также узнать, как именно ведется подготовка будущих водителей.

Юные железнодорожники оказались подкованными знатоками отрасли ГЭТ. Как признался директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Петр Полукаров, во многих вопросах они разбираются почти как сотрудники предприятия: «Удивительно, но ребята знают названия вагонов трамваев и моделей троллейбусов, знают, почему именно так они называются, помнят все серии, цвета разного подвижного состава. Не каждый специалист обладает такими глубокими знаниями».

На профориентационной экскурсии ребят сопровождал начальник лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики локомотивного депо «Санкт-Петербург» ОАО «РЖД», консультант и выпускник Малой Октябрьской железной дороги Денис Фёдоров. По его словам, большинство выпускников так или иначе планируют работать на транспорте.

«70 % наших выпускников связывают свою жизнь с транспортом и, как правило, становятся сотрудниками либо железной дороги, либо Горэлектротранса. Этим и объясняется интерес ребят к электротранспорту, так как в перспективе многие из них видят себя за управлением трамвая или троллейбуса. Мы со своей стороны всячески поддерживаем их инициативы и стараемся давать разносторонние знания, в том числе путем организации таких экскурсий. Спасибо за активный положительный отклик Горэлектротранса», – говорит Денис Фёдоров.

В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке ребятам показали участок ремонтно-механических работ, где они познакомились с работой слесарей и токарей. В троллейбусном цехе гости осмотрели современные троллейбусы: машину АО «Транс-Альфа» поставки 2022 года, а также модель «Адмирал» производства ООО «ПК Транспортные системы» и троллейбус ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» поставок 2020 года. Настоящим приключением для парней стал рейс по территории парка на новом трамвае «Витязь-М» с проездом через уличную мойку, завершивший экскурсию по трамвайному цеху.

«Всегда приятно общаться с настоящими коллегами, заинтересованными и уже довольно зрелыми профессионалами своего дела. Будем рады видеть в наших рядах таких специалистов», – поделился впечатлениями от общения с юными железнодорожниками заместитель директора СТТП по ремонту Николай Черняк, который проводил экскурсию.

С элементами практического обучения будущих коллег познакомили в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Здесь рассказали о программах обучения и показали учебные тренажеры с эффектом «виртуальной реальности», полностью воссоздающие кабины трамвая ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза «Мегаполис». Конечно, каждый смог сесть в кресло водителя и пройти трассу.

«Очень здорово, что на этапе обучения ребята могут увидеть разные виды транспорта, изучить их, даже поуправлять ими и принять взвешенное решение о дальнейшем профессиональном пути. Рад, что Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса может в этом им помочь», – поделился директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Данила Михеев.

СПб ГУП «Горэлектротранс» и Малую Октябрьскую железную дорогу связывает сотрудничество, основанное на общей цели – подготовке высококвалифицированных кадров для транспортной отрасли Санкт-Петербурга.