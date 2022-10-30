Ребята из ДОЛ «Зарница» познакомились с работой диспетчеров Горэлектротранса

Профориентационная осенняя смена ДОЛ «Зарница» продолжилась новым визитом на объекты Горэлектротранса. Сначала дети изучили историю трамваев и троллейбусов в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса, а на следующий день отправились узнавать, как обеспечивается стабильная работа электротранспорта в наши дни. На этот раз их встречали в диспетчерских Службы движения и Энергохозяйства. Здесь они узнали, что один из главных документов для диспетчера – это расписание движения, а также откуда и по каким сетям подается напряжение на контактную сеть трамвая и троллейбуса и какой уровень напряжения.

В круглосуточном режиме за работой всего электротранспорта на линии следят сразу два подразделения Горэлектротранса на Большой Посадской улице: диспетчерский отдел Службы движения и энергодиспетчерская Энергохозяйства. Движенцы мониторят транспортную обстановку в городе, на большом экране видят все трамваи, троллейбусы и спецтехнику ГЭТ, оперативно реагируют на нестандартные ситуации и помогают водителям в ситуациях, повлекших за собой нештатные изменения маршрутов и отклонение от расписания. Энергодиспетчеры осуществляют оперативное управление системой энергоснабжения сетей трамвая и троллейбуса, незамедлительно реагируют на все нарушения в работе объектов Энергохозяйства и принимают меры к их устранению. Главная задача специалистов обоих направлений заключается в обеспечении стабильной работы электротранспорта, оперативном реагировании и решении нештатных ситуаций. Диспетчеры строят маршруты объезда при задержках движения, вызванных столкновением автотранспорта на пути следования, повреждении контактной сети, авариях на сетях коммуникаций, вызывают спецслужбы и аварийные бригады, находятся в постоянном контакте с водителями и помогают решать оперативные вопросы на линии.

Начальник диспетчерского отдела Службы движения Юлия Романова провела для ребят экскурсию по отделу и показала техническое оснащение главной диспетчерской, где расположен большой экран с возможностью подключаться к городским камерам видеонаблюдения, а также отслеживать любую транспортную единицу на линии. Среди отдыхающих в ДОЛ «Зарница» много детей, чьи родители работают в Горэлектротрансе. Поэтому юные гости без затруднений ответили на вопросы о маршрутной сети и расположении подразделений предприятия, включая трамвайные и троллейбусные парки. В практической части профориентационной экскурсии ребята отыскали на большом экране свои дома и изучили транспортную обстановку возле них, подключаясь к камерам городского мониторингового центра, а также записали голосовые сообщения в системе «ИМСАТ» (система голосовых сообщений «Диспетчер – водитель»).

В Энергодиспетчерском отделе посетителей из ДОЛ «Зарница» встретила заместитель начальника отдела Надежда Савина. Она рассказала ребятам, как устроена структура энергетической инфраструктуры Горэлектротранса, а также о важных профессиональных навыках, необходимых для работы энергодиспетчером. В оперативном подчинении энергодиспетчера находится весь электротехнический персонал Энергохозяйства, что требует больших знаний по тяговым подстанциям (а их в Горэлектротрансе – 86!), кабельной и контактной сетям. Помимо этого, энергодиспетчера должны хорошо знать город и расположение всех объектов Энергохозяйства. Также школьники узнали, что базовые энергетические специальности можно получить, к примеру, в Санкт-Петербургском политехническом университете и Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения.

Кстати, кадры для диспетчерской Службы движения готовит и собственный Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса. Так, в октябре корпоративный учебный центр выпустил первую группу диспетчеров, состоящую из работников трамвайных и троллейбусных парков. Они проходили обучение без отрыва от работы по программе профессиональной переподготовки.

Напомним, что Учебно-курсовой комбинат вместе с ДОЛ «Зарница» и Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ формируют единую профориентационную систему петербургского Горэлектротранса. Одна из ключевых задач этой системы – формирование у детей и молодежи базовых представлений о транспортной отрасли и многообразии транспортных специальностей.