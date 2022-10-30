«Петербургские магистрали»: вышел в свет октябрьский номер газеты

Октябрьский выпуск с учётом событий месяца посвящён профориентационной деятельности Горэлектротранса. Согласно текущим кадровым задачам отрасли реконструирован и сделан всесезонным ДОЛ «Зарница», расширены программы Учебно-курсового комбината для его масштабирования в корпоративный учебный центр, приобщение к транспортной отрасли с юного возраста предусматривает концепция развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. О новостях профориентационных центров предприятия рассказывает корпоративная газета в октябре. Также «ПМ» сделали специальную вкладку, посвящённую первой осенней профориентационной смене в ДОЛ «Зарница».

В Учебно-курсовом комбинате ГЭТ завершилось обучение первого потока диспетчеров: выпускники Корпоративного учебного центра получили дипломы государственного образца с правом ведения трудовой деятельности в сфере технологии транспортных процессов.

Как сделать транспортные и технические музеи привлекательными для всех, включая будущих специалистов транспорта? Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ провёл II научно-практическую конференцию, на которой обсудили потенциал технических музеев как центров притяжения для ребят разных возрастов в процессе профориентации.

Обновлённый детский лагерь Горэлектротранса «Зарница» во Всеволожском районе вошёл в профориентационную сеть предприятия и подготовил программу для вовлечения ребят в транспортную отрасль. В осеннюю смену школьники побывали в пожарной части, диспетчерских Службы движения и Энергохозяйства, УКК, Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, на базе обеспечения учебного процесса Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

К 86-летию петербургского троллейбуса студенты Медиакома Высшей школы экономики в рамках информационного сотрудничества с Пресс-службой ГЭТ запустили спецпроект «9 историй - 9 маршрутов ТУАХ» со сторителлингом водителей.

Продолжая тему 86-летия троллейбуса, знакомимся с видеоблогерами из Троллейбусного парка № 1. Команда неравнодушных активистов в яркой, интересной и доступной форме не только рассказывает о своей профессии, но и показывает красоту линейной работы.

Мода на спорт. Работники Троллейбусного парка № 2 осваивают новенькие спортивные тренажёры, полученные в качестве награды в новом корпоративном конкурсе «Быть здоровым легко!»

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