Конечные станции и парки стали чище: в Горэлектротрансе провели субботник

В течение октября коллектив петербургского Горэлектротранса принимал участие в осеннем месяце чистоты. За это время привели в порядок более 25 тыс. опор контактной сети трамвая и троллейбуса, обновили окраску 17 питающих шкафов, также комплекс очистительных работ ежедневно проводился на 219,6 км обособленных трамвайных путях и 38 конечных станциях. Завершился месяц чистоты общегородским Днем благоустройства, в котором приняли участие 1800 сотрудников Горэлектротранса.

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Утром 29 октября на субботник вышли сотрудники всех трамвайных и троллейбусных парков, конечных станций и служб. Также приводили в порядок площадки тяговых подстанций, районы кабельных и контактных сетей. Не остались без внимания разворотные кольца и остановочные пункты.

Традиционно к сотрудникам предприятия присоединились их будущие коллеги – студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, которые трудились на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Всего было благоустроено порядка 500 тыс. кв.м подведомственных и прилегающих территорий. В этот день за мётла взялись 1800 человек. Среди структурных подразделений Лидерами Дня благоустройства стала Служба подвижного состава – 231 сотрудник ударно потрудился в субботнее утро.

В детском оздоровительном лагере «Зарница» также весь месяц чистоты шла подготовка к осенней профориентационной смене, которая стартовала 29 октября. Напомним, что в сезон-2022 ДОЛ «Зарница» открылся после масштабной реконструкции и стал всесезонным. В частности, в жилых корпусах и столовой оборудованы новые системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже проживания установлены туалеты, умывальники и душевые. В летний сезон лагерь продолжил преображаться и обзавелся новыми спортплощадками, включая велосипедную станцию, баскетбольную площадку с современным покрытием и крытый спортзал. После осенней профориентационной смены работу «Зарницы» в новогодние каникулы продолжит зимняя смена.