Сотрудники Учебно-курсового комбината ГЭТ совместно с учениками вышли на субботник

Сотрудники Учебно-курсового комбината на Гражданском пр., д. 131 во время субботника помогали благоустраивать Пискарёвское мемориальное кладбище.

День благоустройства уже можно назвать собственной доброй традицией Учебно-курсового комбината. Его сотрудники и преподаватели совместно с учениками, будущими водителями трамвая и троллейбуса, каждое межсезонье осуществляют благоустройство на обширной территории Пискарёвского мемориала.

Это ещё и дань памяти начинающих транспортников своим героическим коллегам: на Аллее памяти Мемориала расположена стела в честь подвига работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда, погибших в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны.

«В Учебно-курсовом комбинате учатся много ребят из разных российских регионов, но все они чтят подвиг павших в Великой Отечественной войне. Студенты всегда активно принимают участие во всех памятных мероприятиях. И всегда с таким же большим энтузиазмом помогают облагораживать захоронения – для большинства из них это тоже возможность прикоснуться к героической летописи нашего города и нашей страны», – отмечает директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Данила Михеев.





Данила Михеев также поблагодарил коллектив и учеников УКК за участие в Дне благоустройства и неравнодушное отношение к памяти и истории нашего города.