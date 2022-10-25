Тружеников Горэлектротранса чествовали в БКЗ по случаю профессионального праздника

Федеральные и региональные награды вручили по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 23 сотрудникам Горэлектротранса. Торжественный вечер для работников городских транспортных предприятий состоялся в БКЗ «Октябрьский». Поздравить транспортников приехали вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

Для Горэлектротранса осень 2022 года проходит под эгидой сразу двух праздничных дат: 115-летия петербургского трамвая и 86-летия петербургского троллейбуса, которое отметили 21 октября. Праздничное чествование по случаю Дня работника транспорта символично продолжило программу этих мероприятий.

Открывая вечер, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков передал теплые слова поздравления работникам и ветеранам транспортной отрасли от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

От себя Кирилл Поляков добавил, что обновление подвижного состава электрического транспорта является важной составляющей новой модели транспортного обслуживания.

«Мы с вами два года назад замахнулись на достаточно серьезную задачу – транспортная реформа, как ее называют – которая включает в себя огромное количество направлений. И сегодня мы уже видим результаты нашего труда (…). В рамках программы обновления городского электрического транспорта выехали новые трамваи, новые троллейбусы, город стал выглядеть совсем по-другому», – отметил вице-губернатор.

В честь профессионального праздника почетной грамотой губернатора Санкт-Петербурга отмечены начальник отдела эксплуатации трамвая Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Беляева Ольга, водитель Троллейбусного парка № 3 Безкоровайный Валерий.

Благодарности губернатора Санкт-Петербурга были вручены заместителю директора по организации перевозок Трамвайного парка № 7 Сороковик Анне, начальнику отдела технического надзора по контактной сети Энергохозяйства Хазову Сергею, начальнику отдела экономики Троллейбусного парка № 1 Ильиной Светлане, мастеру цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Троллейбусного парка № 1 Голик Людмиле, водителю троллейбуса Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Висельскому Роману.

Еще шесть сотрудников ГЭТ награждены знаком «За безаварийную работу» 1 степени Министерства транспорта России, 10 сотрудников получили благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Сегодня коллектив старейшего транспортного предприятия города представлен разными поколениями работников, это как заслуженные опытные сотрудники, так и молодые ребята, недавно окончившие учебные заведения. Ежегодно собственный корпоративный учебный центр Горэлектротранса - Учебно-курсовой комбинат ГЭТ - выпускает сотни специалистов по различным направлениям подготовки. Все они востребованы на предприятии, особенно с учётом комплексного обновления подвижного состава и инфраструктуры в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В течение 2022-2023 годов согласно 6 заключенным контрактам Горэлектротранс получит 286 троллейбусов и 192 трамвая, всего же до 2028 года в город должны поступить 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них 207 троллейбусов – троллейбусов с увеличенным автономным ходом. А сами транспортные специальности усложняются и становятся очень перспективными для работы в нашем городе.

«Современные темпы развития технологий требуют от транспортников сконцентрировать все усилия на решении кадрового вопроса. Всё это невозможно без передачи знаний и опыта нынешних профессионалов отрасли, которые успешно справляются со всеми стратегическими и наукоемкими задачами по прогнозированию и подготовке транспортного будущего», – подчеркивает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Напомним, что петербургский Горэлектротранс первым в России начал эксплуатацию серийных трамваев с системой активной помощи водителю. Согласно техническому заданию, сформированному Горэлектротрансом с заделом на потенциальную модернизацию при развитии технологий, начиная с 2022 года все поступающие в город трамваи оборудуются новыми интеллектуальными системами. Комплекс активной помощи водителю включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя.