Осенняя профориентационная смена с началом каникул стартовала в ДОЛ "Зарница"

В детском оздоровительном лагере "Зарница", подведомственном петербургскому Горэлектротрансу, ребята не только обретут новых друзей и встретятся со старыми, но и отдохнут в окружение соснового леса, легко и в игровой форме получат новые знания и даже побывают на площадках Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского.

Еще одним увлекательным событием смены станет поездка в Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса. Там ребятам расскажут, как стать водителем трамвая или троллейбуса, и дадут посидеть за рулем учебных тренажеров с "эффектом виртуальной реальности", которые полностью воссоздают кабины подвижного состава.



Также зарничники увидят раритетные трамваи и троллейбусы в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ и посетят Диспетчерскую службу ГЭТ.



А на территории самого лагеря их будут ждать многообразные спортивные площадки, интересные кружки, заботливые вожатые и профессиональные преподаватели. Напомним, что летом-2022 ДОЛ "Зарница" открылся после масштабной реконструкции и стал всесезонным.





ДОЛ "Зарница" входит в единую профориентационную экосистему петербургского Горэлектротранса наряду с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ.



Следующая зимняя смена запланирована:

с 28 декабря по 6 января Следующая зимняя смена запланирована:



