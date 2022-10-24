В Правительстве Ленобласти ко Дню работника транспорта отметили профессиональные заслуги сотрудников Горэлектротранса

26 октября в Администрации Ленинградской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. На нём губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил ведомственные награды труженикам транспортных предприятий 47-го региона, а также отдельно отметил вклад специалистов петербургского Горэлектротранса в выполнение совместных заданий особой важности.

От СПб ГУП «Горэлектротранс» именные благодарности из рук Александра Дрозденко получили заместитель начальника производственно-технического отдела Службы подвижного состава Алексей Баринов и электросварщик ручной сварки цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Трамвайного парка №3 Георгий Караджа.

Открывая торжественную часть мероприятия, губернатор Ленобласти сказал, что профессиональный праздник транспортников - хорошая возможность отметить всех тех, кто работает несмотря на время суток, погодные условия, времена года, может быть, даже и собственное настроение.

«Сегодня очень важно при той структуре территориальной, социальной зоны, которая есть в Ленинградской области, вовремя, комфортно, безопасно перевозить людей на работу и с работы, в школы, в другие учебные и социальные учреждения, да и в целом дать возможность комфортно передвигаться по большой Ленинградской области, в том числе и совершая поездки в соседние субъекты», - оценил профессиональный уровень ответственных за транспортную работу Александр Дрозденко.

Наряду с соседями - транспортниками из Петербурга - гостями торжественного мероприятия стали водители, кондуктора, диспетчеры, руководители транспортных предприятий Ленинградской области. Они получили федеральные и региональные награды. Также транспортников поздравили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и председатель областного Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.