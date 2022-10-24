Поздравление директора Горэлектротранса Дениса Минкина с профессиональным праздником транспортников

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны и труженики транспорта!

Сегодня единственное, что действительно по-настоящему ценно для транспортной отрасли – это квалифицированные кадры, получающие базовые транспортные специальности уже в новой смешанной реальности. С 2022 года петербургский Горэлектротранс, первым в России, начал эксплуатацию трамваев нового поколения, оснащенных системой активной помощи водителю. Этот подвижной состав представляет собой задел на будущее и обладает потенциалом для модернизации с учётом перспектив внедрения систем автопилотирования. Современные темпы развития технологий требуют от транспортников сконцентрировать все усилия на решении кадрового вопроса.

Всё это невозможно без передачи знаний и опыта нынешних профессионалов отрасли, которые успешно справляются со всеми стратегическими и наукоемкими задачами по прогнозированию и подготовке транспортного будущего.

В том числе с этой целью в Горэлектротрансе сформирована профориентационная сеть, которая включает в себя Учебно-курсовой комбинат как Корпоративный учебный центр, Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, детский оздоровительный лагерь «Зарница». Также мы наладили связи с городским Дворцом творчества юных, где организовали кружок по моделизму; проводим системную работу со школьниками и студентами.

Хочу поблагодарить ветеранов и нынешних тружеников транспортной отрасли за обеспечение стабильной работы городского транспорта, а молодым и начинающим - пожелать удачи и пообещать очень интересное будущее! Впереди у нас серьезный технологический скачок и много действительно полезных дел и открытий! Всем по пути!

С благодарностью,

директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин