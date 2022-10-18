«Граждане, имейте совесть! Остальные тоже хотят покататься!» Петербургскому троллейбусу – 86 лет.

«Настоящим талисманом троллейбусного движения в Петербурге служит ЯТБ-1 1936 года, своей яркостью привлекающий взгляды посетителей Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта на Васильевском острове. Здесь же можно познакомиться и с его «младшим братом» – ЯТБ-2 1938 года. Сейчас эти троллейбусы на ходу, хотя долгое время считалось, что ни одна подобная модель не сохранилась в 21 веке. Тем примечательнее факт, что ЯТБ-1 возил пассажиров 17 лет, а после реставрации в своей новейшей истории он уже на ходу 18 лет! Надеюсь, что та же судьба ждет все 25 ретротроллейбусов из фондохранилища Горэлектротранса, из которых в данный момент восстановлено 7 экспонатов. Во все модели можно зайти, посидеть внутри, ощутить атмосферу прошлых эпох. Кстати, для юных любителей транспорта в Горэлектротрансе есть ещё один примечательный троллейбус. Это троллейбус-кинозал и находится он в детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница», встречает ребят у входа в местный клуб. Специально к 65-летию лагеря три года назад Служба подвижного состава заменила старый экспонат на красочно оформленный троллейбус петербургской модели ПТЗ-5283. Особенно живописно смотрится «хозяин» лагеря в осеннем пейзаже соснового леса, а в профориентационную осеннюю смену с 29 октября по 6 ноября он будет задействован в методической программе для ребят. Ну, а жители и гости Петербурга всегда могут встретить наш экологичный транспорт на своих любимых маршрутах и в реальном времени наблюдать, как троллейбусы развиваются вместе с городом, даже в самых отдаленных районах без контактной сети. 9 из 46 троллейбусных маршрутов обслуживаются инновационными троллейбусами с увеличенным автономным ходом – такой развитой сети ТУАХ нет нигде в России. Именно наши специалисты стояли у истоков создания новой системы и сейчас лидируют во многих направлениях отрасли электротранспорта, тем самым продолжая традиции петербургского Горэлектротранса быть локомотивом развития общественного транспорта. С днем рождения, ленинградский-петербургский троллейбус! Всем по пути!»