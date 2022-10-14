В осенние каникулы профориентационную смену проведет детский оздоровительный лагерь Горэлектротранса «Зарница»

Открытый в 2022 году после реконструкции детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса стал всесезонным и с 29 октября по 6 ноября впервые проведет осеннюю смену. В период школьных каникул отдыхающим ребятам предложат профориентационную программу. Таким образом, обновленный детский лагерь во Всеволожском районе займет свою нишу в сети профориентации петербургского Горэлектротранса, куда также входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ в Василеостровском трамвайном парке.

Профориентационную деятельность подведомственного Горэлектротрансу ДОЛ «Зарница» на предприятии считают ключевой с учётом технологической революции, на пороге которой стоит городской транспорт. И заниматься подготовкой кадров, которые в будущем будут обслуживать «умные» трамваи и троллейбусы с интеллектуальными бортовыми системами, необходимо с самых ранних лет. Так, Горэлектротранс инициировал создание в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных кружка по моделизму, который проводит водитель туристического трамвая Сергей Старцев, сам увлеченный и опытный моделист.

Задачи транспортной реформы диктуют работодателям необходимость подготовки и переподготовки рабочих кадров, - отмечает вице-губернатор, курирующий в правительстве города транспортный блок, Кирилл Поляков.

«Усложняется номенклатура транспортных специальностей – они становятся еще более технологичными и наукоемкими. С этого года «Горэлектротранс» первым в России начал получать трамваи с комплексом активной помощи водителям. Фактически, это первый шаг в сторону автопилотирования. А значит, появляется потребность в специалистах, в том числе IT-направления, которые будут эти интеллектуальные системы проектировать, испытывать, внедрять и затем обеспечивать сосуществование техники и линейных работников в смешанной реальности», - характеризует кадровые задачи современного электротранспорта Кирилл Поляков.

В период школьных каникул осеннюю смену в ДОЛ «Зарница» посвятят вовлечению в профессиональную среду транспортной отрасли (и других технических отраслей). Для решения остроактуальной задачи по выращиванию кадров для отрасли электротранспорта в петербургском Горэлектротрансе создается целая система центров профориентации. К этой работе активно подключился детский оздоровительный лагерь «Зарница», открывшийся в сезон-2022 после масштабной реконструкции.

«Привить интерес к техническим специальностям, пестовать и всесторонне готовить кадры под будущие задачи интенсивно развивающегося электротранспорта – это задача всех социальных институтов, которая должна реализовываться комплексно, начиная детских лагерей, технических и транспортных музеев и заканчивая людьми, профессионально занятыми в этой отрасли. Поэтому в Горэлектротрансе мы создаём экосистему центров профориентации, охватывающих все возрастные категории: перезапустили и сделали круглогодичным с учетом кадровых задач наш детский лагерь «Зарница», в концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ учли создание детской трамвайной дороги и учебного депо, расширили программы нашего Учебно-курсового комбината для его дальнейшего масштабирования в корпоративный учебный центр», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Денис Минкин отметил, что Горэлектротранс уже сейчас получает транспорт с новейшими бортовыми системами. Самая основная проблема – это люди, кадрами надо заниматься всем и вовлекать в профессию с ранних лет.

В осеннюю смену в ДОЛ «Зарница» подготовили серию профориентационных поездок и мероприятий. Так, отдыхая на школьных каникулах в лагере, ребята посетят пожарную часть в Лесколово, Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса и тренажерный класс, диспетчерскую Горэлектротранса, базу обеспечения учебного процесса Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского и Отдельный радиотехнический центр «Лехтуси».

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