Делегация Горэлектротранса приняла участие в церемонии начала строительства первой в России «гигафабрики» накопителей энергии

По приглашению Госкорпорации «Росатом» петербургский Горэлектротранс принял участие в старте строительства первого российского завода по производству литий-ионных аккумуляторов, который будет возведен в Калининградской области. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор – компания ООО «РЭНЕРА». Литий-ионные накопители энергии уже используются на инновационных троллейбусах в инвентарном парке петербургского Горэлектротранса и позволяют в полной мере раскрыть возможности увеличенного автономного хода (УАХ). Стоит отметить, что у истоков идеи внедрения такого вида транспорта в России стояли специалисты петербургского предприятия электротранспорта. В перспективе Горэлектротранс также может стать одним из потенциальных крупных потребителей продукции нового возводимого завода.

В церемонии официального старта строительных работ также приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Деловая часть программы была представлена панельной дискуссией «Будущее электротранспорта в России», в рамках которой ее участники обсудили перспективы развития отечественного электротранспорта, в том числе российского рынка накопителей энергии. Как отметил в ходе своего выступления советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев, сейчас Петербург сложно представить без современного инновационного экологичного транспорта:

«Именно специалисты петербургского Горэлектротранса были одними из инициаторов создания троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) в нашей стране. Первые обсуждения системы УАХ начались в 2011 году, первое испытание прошло весной 2013 года, а сейчас в нашем городе развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 9 линий. Эксплуатация ТУАХ или, на профессиональном языке, электробусов с динамической зарядкой позволяет продлевать существующие линии электротранспорта без строительства контактной сети. Безусловно, это было бы невозможно без передовых аккумуляторных систем, которые позволяют увеличивать запас автономного хода до 20 км. Уже сейчас в рамках обновления подвижного состава в соответствии с программой развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» в Петербург поступают троллейбусы с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА». Всего в течение двух лет город получит 97 таких машин. Убежден, что строительство завода сыграет важную роль в процессе развития всего российского электротранспорта».

Стоит отметить, что в основе сотрудничества двух компаний – СПб ГУП «Горэлектротранс» и интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» – лежит общая позиция осознанного потребления энергии, развитие экологичного электрического транспорта как транспорта будущего.

В этом году на полях XXV Петербургского международного экономического форума организации подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование новой бизнес-модели для реализации концепции осознанного потребления энергии в электротранспорте. Так, ООО «РЭНЕРА» разработает механизм вторичного использования демонтированных по ёмкостным характеристикам литий-ионных батарей. Их вторичное применение возможно в производстве новых батарей, используемых в статичном режиме, где нет таких высоких требований к массо-габаритным характеристикам. Первой площадкой, на которой будет реализован инновационный проект, станет петербургский Горэлектротранс. При подтверждении успешных результатов проект планируется тиражировать в другие регионы.