Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса выпустил первую группу диспетчеров

14 октября 2022

С 2021 года старейшая школа водителей электротранспорта в Петербурге, Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса (УКК ГЭТ), расширил свои учебные программы и стал Корпоративным учебным центром. Наряду с водительским составом здесь стали учиться и проходить переподготовку на основные специальности, всегда востребованные в Горэлектротрансе. Среди них - диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта. На этой неделе в УКК состоялся первый выпуск диспетчеров с торжественным вручением дипломов.  

 

Работники трамвайных и троллейбусных парков, а также служб СПб ГУП «Горэлектротранс» дистанционно, без отрыва от работы, проходили обучение по программе профессиональной переподготовки. За полтора месяца теоретического обучения и стажировки обучающиеся получили новую профессию.

 

В торжественной церемонии выпуска первой группы диспетчеров приняли участие директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Данила Михеев и заместитель директора УКК ГЭТ Ирина Изотова.  Они вручили выпускникам дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца с правом ведения трудовой деятельности в сфере технологии транспортных процессов.

 

Напомним, что в настоящее время в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» реализуется 26 программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации для работников предприятия. Каждая из программ обучения востребована и важна, поскольку разрабатывалась при участии экспертов структурных подразделений предприятия и с учетом требуемых компетенций работников предприятия, что особенно важно в условиях обновления подвижного состава.

 

С учётом расширения учебных программа Учебно-курсовой комбинат позиционирует себя как Корпоративный учебный центр. Сейчас у УКК два основных направления деятельности:

 

подготовка и повышение квалификации водителей трамвая и водителей троллейбуса;
обучение по программам дополнительного профессионального образования, включающих повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия; а также программы профессионального обучения – повышения квалификации таких рабочих профессий, как слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр, маляр, монтер пути.

 

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