Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса выпустил первую группу диспетчеров

С 2021 года старейшая школа водителей электротранспорта в Петербурге, Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса (УКК ГЭТ), расширил свои учебные программы и стал Корпоративным учебным центром. Наряду с водительским составом здесь стали учиться и проходить переподготовку на основные специальности, всегда востребованные в Горэлектротрансе. Среди них - диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта. На этой неделе в УКК состоялся первый выпуск диспетчеров с торжественным вручением дипломов.

Работники трамвайных и троллейбусных парков, а также служб СПб ГУП «Горэлектротранс» дистанционно, без отрыва от работы, проходили обучение по программе профессиональной переподготовки. За полтора месяца теоретического обучения и стажировки обучающиеся получили новую профессию.

В торжественной церемонии выпуска первой группы диспетчеров приняли участие директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Данила Михеев и заместитель директора УКК ГЭТ Ирина Изотова. Они вручили выпускникам дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца с правом ведения трудовой деятельности в сфере технологии транспортных процессов.

Напомним, что в настоящее время в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» реализуется 26 программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации для работников предприятия. Каждая из программ обучения востребована и важна, поскольку разрабатывалась при участии экспертов структурных подразделений предприятия и с учетом требуемых компетенций работников предприятия, что особенно важно в условиях обновления подвижного состава.

С учётом расширения учебных программа Учебно-курсовой комбинат позиционирует себя как Корпоративный учебный центр. Сейчас у УКК два основных направления деятельности:

подготовка и повышение квалификации водителей трамвая и водителей троллейбуса;