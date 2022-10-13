С 29 октября по 6 ноября ДОЛ «Зарница» приглашает на профориентационную смену

Впервые в истории 68-летнего подведомственного СПб ГУП «Горэлектротранс» детского оздоровительного лагеря «Зарница» пройдет осенняя смена. Запустить круглогодичную работу лагеря во Всеволожском районе позволила масштабная реконструкция: в жилых корпусах и столовой оборудованы новые системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже проживания установлены туалеты, умывальники и душевые. В летний сезон лагерь продолжил преображаться и обзавелся новыми спортплощадками, в том числе крытым спортзалом. В планах на осенние каникулы – посвятить работу «Зарницы» профориентации.

В сезон-2022 в ДОЛ «Зарница» улучшились не только условия для пребывания отрядов, но и методическая программа. Педагогический состав «Зарницы» разработал план мероприятий, предназначенный для обеспечения полноценного отдыха, развития и оздоровления детей.

ДОЛ «Зарница» входит в единую профориентационную экосистему петербургского Горэлектротранса наряду с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ. В период школьных каникул осеннюю смену в ДОЛ «Зарница» решили посвятить вовлечению в профессиональную среду транспортной отрасли (и других технических отраслей) и подготовили серию профориентационных поездок и мероприятий.



Участники смены смогут:

Посетить действующую пожарную часть в Лесколово, где узнают, как работают пожарные, осмотрят гараж пожарной части и даже посидят в кабине пожарной машины на месте водителя. Для ребят проведут практическое занятие о правилах обращения с огнем, а дети смогут задать вопросы пожарным об особенностях их работы.

Побывать на обзорной экскурсии в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта, где собрана уникальная коллекция ретротрамваев и троллейбусов. Ребятам расскажут об истории развития городского электрического транспорта и познакомят с новичком экспозиции – вагоном 1931 года по прозвищу «Хозяин», отреставрированным специально к 115-летию трамвая.

Увидеть изнутри, как организована работа диспетчерской Службы движения ГЭТ и узнать, как происходит управление пассажирскими перевозками на городском электрическом транспорте.

Познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и троллейбусов и рабочих основных специальностей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Во время экскурсии в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, где расположен Учебно-курсовой комбинат, ребятам покажут тренажерный класс. В нём можно будет посидеть в кабине учебного тренажера водителя трамвая и троллейбуса с «эффектом виртуальной реальности».

Отправиться на экскурсию на базу обеспечения учебного процесса Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского и в Отдельный радиотехнический центр «Лехтуси».

Также на протяжении всей осенней смены для детей будут проводиться активные игры и конкурсы, включая полюбившиеся всем соревнования по спортивному ориенированию. По доброй традиции лагеря смена завершится концертом и песнями у костра.

Информация о заезде и приобретении путевок:

+7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61

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