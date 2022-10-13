Пресс-служба Горэлектротранса провела проектный семинар для студентов ВШЭ в туристическом трамвае

Фото: Екатерина Карабанова, Высшая школа экономики

Студенты направления «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики в четверг сменили учебные аудитории на салон туристического трамвая. Здесь для них организовали семинар по подготовке информационных проектов, популяризующих деятельность петербургского Горэлектротранса. Цель семинара – научиться готовить материалы в контексте практических задач, стоящих перед предприятием. Среди них, например, привлечение молодежи и повышение престижа профессий отрасли электротранспорта. Преимуществом начинающих медийщиков в решении этой задачи можно считать то, что они лучше других понимают потребности молодежной целевой аудитории, так как сами являются представителями этого поколения и говорят с ровесниками на одном языке.

Проектный семинар для учащихся по образовательной программе «Медиакоммуникации» организовала Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» в продолжение сотрудничества с Высшей школой экономики. Недавно учащиеся ВШЭ принимали участие в марафоне «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило», организованном Горэлектротрансом совместно с Российским обществом «Знание» для студентов ведущих вузов. Продолжить знакомство с транспортной отраслью решили на практическом занятии, посвященном профориентационным возможностям предприятия с учётом интенсивного развития технологий городского электрического транспорта.

«Маршрут трамвая «Первый туристический», Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, детский оздоровительный лагерь «Зарница», Учебно-курсовой комбинат ГЭТ – всё это не разрозненные центры притяжения, а единая комплексная система профориентации, работающая в Горэлектротрансе. Каждый из них на разных этапах может провоцировать любопытство и развивать интерес к транспорту у детей и молодежи всех возрастов. Поэтому с точки зрения информационной работы важно не просто интересно рассказать о чём-то одном, привлечь ребят только на отдельный туристический рейс, день открытых дверей или смену в ДОЛ, а дать расширенное представление, где целенаправленно можно знакомиться с транспортной отраслью, показать всю карту профориентационной инфраструктуры», - отметила руководитель Пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс» Дарья Тимофеева.



Дарья Тимофеева также добавила, что те информационные проекты, которые студенты подготовят по итогам семинара, должны иметь практический смысл. Тогда этот творческий труд будет результативным, им можно будет пользоваться в решении реальных задач.

На защиту проектов студентов Высшей школы экономики планируют пригласить директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, чтобы он дал обратную связь и оценил возможность использования этих материалов в повседневной деятельности предприятия. В настоящий момент учащиеся направления «Медиакоммуникации» готовят фото- и экскурсионные аудиопроекты; проекты, посвященные 115-летию трамвая и предстоящему в октябре 86-летию троллейбуса; материалы, популяризующие маршрут «Первый туристический» и коллекцию Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ; знакомятся с деятельностью ДОЛ «Зарница» и разрабатывают концепцию целевой страницы детского лагеря, открывшегося после реконструкции в 2022 году и ставшего всесезонным.