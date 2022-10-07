В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса рассмотрели деятельность технических музеев в качестве профориентационных центров

11 октября Горэлектротранс продолжил серию мероприятий, приуроченных к году 115-летия петербургского трамвая. В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась II научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее». Эта тема приобретает новый интерес в преддверии технологической революции, на пороге которой стоит городской транспорт, и усложнения требований к транспортным специальностям. В экосистеме обучения кадров помимо учебных организаций при предприятиях, среднеспециальных учреждений и вузов особую нишу занимают музейные пространства как первоначальный уровень вовлечения в профессиональную среду транспортной отрасли (такая же профориентационная роль отводится и ведомственным детским лагерям, в случае СПб ГУП «Горэлектротранс» это ДОЛ «Зарница»).

Как сделать транспортные и технические музеи привлекательными для всех, включая любителей и будущих специалистов транспорта? О ключевой цели конференции, проводимой в старейшем трамвайном депо на Васильевском острове, рассказал директор Трамвайного парка № 3 СПб ГУП «Горэлектротранс» Артём Михайлов:

«Мы имеем дело с техникой, но мы видим её по-другому, не просто как ознакомление населения, наших гостей с трамваями и троллейбусами. Мы видим это также как этап в процессе изучения и подготовки будущих кадров для транспортной отрасли, для Горэлектротранса - ещё с детского возраста. То есть, деятельность Экспозиционно-выставочного комплекса мы рассматриваем как профориентацию, и поэтому в рамках концепции развития комплекса мы хотим организовать здесь не только музейное пространство, но и детскую трамвайную дорогу, и многое другое, где ребята с детства будут вникать в аспекты транспортной работы», - отметил директор Трамвайного парка № 3, в структуру которого входит Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ.

Цели конференции особенно актуальны на фоне недавно (на ПМЭФ-2022) презентованной Горэлектротрансом концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, которая предполагает объединение трёх старинных депо в единый центр по изучению прошлого, настоящего и будущего электротранспорта с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажёрами и концертным залом-трансформером. Речь идёт о роли технических музеев как ещё об одной точке притяжения для ребят разных возрастов в процессе профориентации.

Подробности конференции