Горэлектротранс и «Организатор перевозок» проверили оплату проезда в трамвае № 9

10 октября в трамвае маршрута № 9 специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПБ ГКУ «Организатор перевозок» провели совместный профилактический рейд. Профилактическая акция направлена на повышение культуры пользования общественным транспортом при бескондукторном обслуживании.

Главная задача профилактической акции – напомнить пассажирам о необходимости заранее готовиться к поездке на общественном транспорте в целях своевременной оплаты проезда. Для этого на бескондукторных маршрутах представлены различные альтернативы оплаты проезда: с помощью бортового оборудования путём прикладывания банковских карт или билетов длительного пользования, а также разовых QR-билетов.

«Оплатить проезд можно любыми доступными способами: билетом «Подорожник», банковской картой, с помощью разовых QR-билетов, которые можно приобрести в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок», - пояснил заместитель начальника службы – начальник отдела эксплуатации Службы движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Роман Сочнев. – Нужно отметить, что оплатить проезд непосредственно контролёру-ревизору нельзя. В ходе проверок наши сотрудники действуют очень культурно: они могут предложить оплатить проезд, используя бортовое оборудование; покинуть подвижной состав или составить акт о безбилетном проезде, который влечёт наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

«Каждый пассажир реагирует по-разному, - рассказал контролёр-ревизор пассажирского транспорта СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Гришин. - Честные и порядочные заходят и сразу прикладывают карточку. Но есть люди, которые не очень хотят оплачивать проезд, удивлены тем, что их проверяют. Убеждаем, культурно просим оплатить. К разным людям – разные подходы. Один сразу послушается, приложит и извинится - мол, забыл, а кто-то может и нагрубить. Я думаю, просто нужен подход к каждому человеку персональный».

В ходе рейда было проверено 12 единиц подвижного состава и 283 пассажира. 19 человек оплатили проезд после проведения разъяснительной беседы, в отношении двух пассажиров были оформлены акты о безбилетном проезде.

Отметим, что на данный момент бескондукторная система обслуживания пассажиров действует на 25 трамвайных маршрутах из 38.