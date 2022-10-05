Трамвайный парк № 5: 105 лет всем по пути

7 октября – памятная дата для Трамвайного парка № 5. В этот день, ровно 105 лет назад, из ворот парка, исторически известного также как Ланской и трампарк им. Калинина, вышли первые вагоны. Сегодня парк на Сердобольской улице – это крупное развивающееся транспортное предприятие, обеспечивающее перевозки пассажиров в трёх густонаселённых районах Санкт-Петербурга: Выборгском, Калининском и Приморском.

Трамвайный парк № 5 - один из старейших в нашем городе. За этот век парк пережил самые разные знаковые события, разделяя свою историю с историей родного города. В наши дни Трамвайный парк № 5 – это одно из передовых и активно развивающихся подразделений Горэлектротранса.

«5-й парк занял на севере города определённую нишу - наряду с Совмещённым трамвайно-троллейбусным парком, - отметил директор Трамвайного парка № 5 Александр Касаткин. - Мы выполняем классическую роль городского транспорта: осуществляем доставку пассажиров от места работы до места их проживания, либо от метро до дома. Это основные пассажироёмкие потоки, среди которых лидирующим является 55-й маршрут, проходящий параллельно линиям метрополитена».

Одним из главных достижений парка в год своего 105-летия Александр Касаткин отметил организацию выпуска подвижного состава с ПТО «Шаврова», откуда с 15 сентября выходят вагоны на трамвайные маршруты №№ 18, 47 и 55. Так что теперь «Шаврова» - это не только конечная станция и пункт технического обслуживания, но и вторая площадка парка, его полноценный «филиал». Новый статус ПТО позволит со временем увеличить объём выпускаемого в парке подвижного состава примерно на 30 %, что особенно важно в свете обновления подвижного состава и потенциального развития трамвайной сети Санкт-Петербурга.

Директор Трамвайного парка № 5 пожелал своим коллегам крепкого здоровья, профессионального и семейного счастья.

Фото: Ксения Богданова, Трамвайный парк № 5

Справка:

Проект строительства Ланского трамвайного парка на Сердобольской улице был одобрен Городской думой Санкт-Петербурга зимой 1912 года. Административное здание и депо спроектировал архитектор Александр Ламагин, преподаватель Института гражданских инженеров. Парк был открыт в 1917 году. Интересно, что официальное открытие состоялось 29 сентября (по новому стилю), в день рождения петербургского трамвая. Однако первые вагоны вышли из ворот парка 7 октября. Кстати, ещё до официального открытия Ланскому парку потребовался капитальный ремонт, поскольку в связи с революционными событиями в помещениях царила разруха. А последствия Гражданской войны привели к консервации парка с 1922 по 1926 гг.

Период блокады - особая веха в истории парка, который к началу Великой Отечественной войны носил имя М.И. Калинина. Более 330 рабочих и служащих парка умерли или пропали без вести в осаждённом городе, их имена занесены в «Книгу Памяти».

Трамвайный парк № 5 сегодня – это 127 единиц подвижного состава, 86,3 км маршрутной сети и 7 маршрутов. Стабильную работу предприятия по обеспечению безопасного, быстрого и комфортного перемещения по Санкт-Петербургу обеспечивают 794 работника.

29 сентября петербургскому трамваю исполнилось 115 лет. Этому событию посвятили традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Честь оповестить Санкт-Петербург о наступлении полудня выпала директору Трамвайного парка № 5 Александру Касаткин.