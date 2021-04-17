Горэлектротранс представил положения своей программы развития в качестве базисного подхода на общественных слушаниях по электротранспорту

6 октября представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в Парламентских слушаниях о состоянии городского общественного электротранспорта в субъектах Российской Федерации, организованных Комитетом государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Петербургскую делегацию возглавил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, от СПб ГУП «Горэлектротранс» в состав рабочей группы вошли директор предприятия Денис Минкин, председатель ППО ГУП "Горэлектротранс" Галина Крылова и председатель Молодежного совета ГЭТ Марина Треус.



На слушаниях рассматривались актуальные вопросы развития городского электрического транспорта с учётом перспективности и экологичности этого вида транспорта и его роли в благополучии городов.



Денис Минкин на слушаниях представлял сразу две организации – петербургский Горэлектротранс и Международную ассоциацию предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), президентом которой глава предприятия является в качестве общественной деятельности. Консолидированный опыт предприятий-членов МАП ГЭТ и практической реализации действующей программы развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» предложили в качестве базисного подхода к модернизации системы ГЭТ в российских городах.



Свод петербургских положений, переданных ранее в составе рабочих документов в Комитет государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, включает следующие подходы:



Развитие электротранспорта в регионах должно носить комплексный характер, то есть одновременно с обновлением подвижного состава нужно модернизировать инфраструктуру. Одна из проблем - это нехватка кадров, как водителей, так и слесарей-ремонтников, и низкие зарплаты этих категорий работников. Необходимо поднимать уровень оплаты труда и создавать систему для обучения соответствующего персонала вплоть до системы ПТУ. На магистральных перевозках при пассажиропотоке больше 1000 человек в час наиболее рационально использовать трамвайные перевозки. Троллейбусное движение наиболее выгодно развивать, сочетая обычные троллейбусные линии с эксплуатацией троллейбусов с увеличенным автономным ходом в районах новостроек, куда нет необходимости строить новую троллейбусную инфраструктуру. При этом способ динамической зарядки крайне выгоден. Одновременно с обновлением транспорта и загружая заводы заказами, тем самым развивая промышленность, очень важно не снижать технические требования к этому подвижному составу, а заглядывать в будущее и делать технику максимально современной начиная от кузовов, двигателей, систем энергетики и заканчивая системами управления. Важно сохранять историческое наследие, изучать историю развития отрасли, в том числе сохраняя традиции и накопленный опыт наших предков, когда, например, блокадный трамвай в Ленинграде был единственным функционирующим видом транспорта. Больше таких примеров нет нигде в мире.

Таким образом, стоит отметить, что большинство подходов комплексной программы развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» нашли отражение в положениях, обсуждаемых на слушаниях.

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