Горэлектротранс принял участие в выставочном проекте «Петербург Промышленный. От Петра Великого до наших дней»

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта подготовил материалы для нового выставочного проекта, который 4 октября торжественно открыли в историческом парке «Россия – моя история». В рамках проекта «Петербург промышленный. От Петра Великого до наших дней» представлена секция, посвященная истории и коллективу СПб ГУП «Горэлектротранс», старейшего транспортного предприятия в нашем городе.

Информационные материалы СПб ГУП «Горэлектротранс» в рамках выставки включают три тематических раздела: «Строительство трамвая», «Трамвай во время блокады», «Люди труда». Помимо мультимедийной стойки, где можно ознакомиться с разделами, «трамвайная» часть экспозиции представлена историческими фотографиями, плакатами и стендами с моделями трамваев. Среди них – модель трамвайного поезда ЛМ-33 и ЛП-33. Такие трамваи служили горожанам рекордные 46 лет, работали в блокаду и в послевоенные годы вплоть до 1979 года. В наши дни о самом любимом трамвае ленинградцев ежедневно напоминает маршрут «Первый туристический», который обслуживает реплика вагона ЛМ-33. Кстати, выпускались эти модели на городском Трамвайно-механическом заводе, материалы о котором также представлены на выставке.

Так совпало, что новый выставочный проект открылся в дни, когда петербургский трамвай встречает свое 115-летие. Поэтому для раздела, посвящённого гордости предприятия, петербургский Горэлектротранс представил материалы корпоративного проекта «Люди труда». Любовь и преданность транспортному делу уже стали фирменным стилем работы сотрудников Горэлектротранса и ориентиром для других городских организаций.