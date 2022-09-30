115 моментов 115-летия петербургского трамвая

Тысячи гостей собрал 1 октября в Петербурге Большой трамвайный юбилей. На Кронверкском проспекте развернулась выставка, на которой был представлен подвижной состав от конки с настоящими лошадками до самых современных трамвайных вагонов, уникальная специальная техника. А в Александровском парке прошёл концерт с участием Василия Герелло и Ивана Ожогина. О том, как петербуржцы встречали 115-летие любимого транспорта, «расскажут» 115 фотографий.

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Поздравить петербургский трамвай с юбилеем пришли взрослые и дети, петербуржцы и гости города, работники Горэлектротранса и ветераны предприятия. Так, своих старых друзей встретил на выставке Борис Сульдин, начинавший слесарем по ремонту подвижного состава в парке им. Леонова без малого 60 лет назад, а последние 23 года трудившийся на различных должностях в Службе пути. Теперь эти друзья являются гордостью коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ:

«Я родился в Ленинграде, да ещё в центре города, около Исаакиевской площади, поэтому на всех этих старых трамваях с самого детства катался, в том числе вот на этих МС. У моего брата жена лет 30 отработала водителем трамвая в трампарке Калинина, тоже на «эмэсках» ездила, так что у нас, можно сказать, семейственность. Изменились трамваи, естественно! Стали современными, низкопольными, комфортабельными, бесшумными – как в Европе!»

Пришёл на день рождения любимого транспорта и Дмитрий Достоевский. Правнук великого русского писателя с 1976 по 1987 годы работал слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района (бывший Трамвайный парк № 8 на пр. Маршала Говорова, сейчас здесь располагается Служба пути). Незадолго до праздника Дмитрий Андреевич закончил работу над книгой воспоминаний, часть из которых посвящена трамваю:

«Пожелал бы трамваю долгих-долгих лет жизни! Прошли мы уже, слава Богу, тот момент, когда трамвай хотели вообще убрать из города, который назывался трамвайной столицей мира! Мы этим все гордились, каждый ленинградец гордился тем, что самая большая длина трамвайного пути – это в нашем городе. Наконец, мы потихонечку понимаем, что трамвай всё-таки остаётся главным в движении, самым экологичным, самым легко доступным!»

Семилетний Егор Новокрещенов подготовил к 115-летию трамвая творческий подарок, и специально приехал на Кронверкский проспект с бабушкой, чтобы преподнести его представителям предприятия. На своём рисунке Егор изобразил «трамвай-супермен, который едет из Сочи в Москву»:

«Мне просто нравятся трамваи, они быстрее машин, почти не бывает аварий. Что я ещё знаю о трамвае? Что они начинались с тележки, привязанной к лошадям, она называлась конкой!»

Работники ГЭТ предложили мальчику обязательно принять участие в конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который Горэлектротранс ежегодно объявляет 1 июня.

В 15 часов петербуржцы проводили трамваи с выставки: современные вагоны уехали на службу в свои парки, а ретротрамваи вернулись в старинное депо Василеостровского трамвайного парка. На Кронверкском проспекте вновь возобновилось линейное трамвайное движение, ведь петербургский трамвай всегда на службе у горожан, для него все дни в году – рабочие.