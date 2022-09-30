Работников Горэлектротранса наградили по случаю 115-летия петербургского трамвая

Юбилейную программу 115-летия петербургского трамвая продолжило чествование работников предприятия. Транспортники собрались сегодня в конгресс-холле гостиницы Парк Инн Пулковская, где состоялась торжественная церемония награждения и праздничный концерт «Петербургский трамвай - Почётный гражданин». За успехи в труде, многолетнюю добросовестную работу на городском электрическом транспорте к различным наградам представлены почти 400 работников предприятия.

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Открыл церемонию награждения вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Поздравляя работников Горэлектротранса он отметил, что сейчас петербургский трамвай является флагманом отрасли электротранспорта: «В этом году мы получили трамваи с комплексом активной помощи водителю. Это совершенно новое поколение транспорта, для которого мы должны подготовить квалифицированных специалистов. Горэлектротранс с успехом справляется с этой задачей. Среди сотрудников предприятия – как профессионалы с многолетним опытом работы, так и молодые ребята, которые однажды, придя на практику, решили связать свою жизнь с электротранспортом. Всех их объединяет одно – искренняя любовь к своей профессии и преданность делу».

Кирилл Поляков вручил награды работникам предприятия, а также передал Благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга всему коллективу предприятия. За ним на сцену поднялся и.о. директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Серебряков. В церемонии вручения ведомственных наград также принял участие председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

«Санкт-Петербург – родина трамвая, и на протяжении всей своей истории этот вид транспорта был и остаётся одним из символов нашего города. Сегодня Северная столица по праву считается флагманом развития трамвайного движения в России. И это благодаря ежедневному и самоотверженному труду работников ГУП «Горэлектротранс», тех, кто ежедневно обеспечивает в Петербурге стабильную работу электротранспорта, заботится о пассажирах и будущем отрасли», - отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Поздравить трамвайщиков с юбилейной датой на торжественный вечер также приехали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николай Наумов.

Труженики Горэлектротранса были награждены нагрудным знаком Министерства транспорта РФ «Почётный работник горэлектротранспорта», благодарностью министра транспорта, нагрудным знаком Минтранса «За безаварийную работу» 1 степени.

Также на сцену поднялись работники, отмеченные почётной грамотой и благодарностью губернатора Санкт-Петербурга, благодарностью и благодарственным письмом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, почётной грамотой и благодарностью Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, почётной грамотой Ленинградской Федерации Профсоюзов профактива Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, ряд работников ГЭТ отмечены благодарностью Архивного комитета Санкт-Петербурга, благодарностями и благодарственными письмами глав администраций Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Кировского, Московского, Невского и Петроградского районов Санкт-Петербурга, почётной грамотой и благодарностью СПб ГУП «Горэлектротранс».

В общей сложности к 115-летию петербургского трамвая различными наградами отмечены около 400 работников предприятия.