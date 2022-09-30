На Кронверкском проспекте открылась Большая трамвайная выставка к 115-летию петербургского трамвая

«Хозяином» юбилея и ключевым экспонатом субботней выставки стал трамвайный вагон МС-2 1931 года по прозвищу «Хозяин». Ещё одним центром притяжения сегодня служит вагончик конки 114, запряженный настоящими лошадьми. Так начиная от «бабушки» трамвая конки посетители выставки смогут проследить весь процесс эволюции городского рельсового транспорта: на Кронверкском проспекте в один ряд выстроились раритетные модели трамваев разных лет и современные вагоны нового поколения. Кроме того, на площади перед театром «Балтийский дом» в Александровском парке для жителей и гостей города организована юбилейная программа в честь петербургского трамвая.

Впервые широкой публике представлен трамвайный вагон МС-2 1931 года по прозвищу «Хозяин», специально отреставрированный к 115-летию запуска трамвайного движения. Свое прозвище вагон получил за многолетнюю работу буксиром на Петербургском трамвайно-механическом заводе. 7 февраля 2015 года в результате многочасовой операции по транспортировке вагон «переехал» с ПТМЗ на новое постоянное место жительства в Василеостровский трамвайный парк. После премьерного показа на трамвайной выставке «Хозяин» будет хозяйничать среди раритетов Горэлектротранса и станет частью постоянной экспозиции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. В настоящее время в России осталось всего не более 20 вагонов МС и еще несколько – за рубежом. Большая часть вагонов находится Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, другие – в Службе пути Горэлектротранса и 3-м трамвайном парке. При этом вагоны не только на ходу – они продолжают работать. Их уникальность как раз и заключается в долговечности и неприхотливости в эксплуатации.

Компанию «Хозяину» вместе с конкой в этот день составляют практически все экспонаты исторической коллекции ГЭТ, включая вагоны МС 20-х годов, легендарный ЛМ-33, ЛМ-57 «Стиляга», а также редкие на парадах гости: грузовой моторный вагон ГМу и трамвай-кран производства завода «Красный Путиловец». Также на выставке представлена и действующая трамвайная спецтехника: поливомоечный вагон и вагон-лаборатория контактной сети. Из современников заступили в праздничный ряд трамваи «Витязь-Ленинград», «Витязь-М», «Богатырь-М» и «ТрамРус».